Neue Ausstellung in Donaueschingen zu „Tier und Natur“

Das Museum Art.Plus in Donaueschingen, Museumsweg 1, eröffnet am Sonntag, 27. November, um 12 Uhr seine neue Jahresausstellung „Tierisch gut – Paradise reloaded“. Gezeigt werden zeitgenössische Malerei und Skulpturen von internationalen Künstlern, die sich jeweils mit dem Thema Tier und Natur auseinandersetzen. Neben der Eröffnungsrede von Claudia Knubben sorgt der Musiker Ricardo Cifuentes für die musikalische Umrahmung.

Auch wenn die Welt sich nicht in Balance befindet, sehnen sich doch viele nach paradiesischen Verhältnissen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Im Museum Art.Plus gibt es in der neuen Kunstausstellung viele Ecken, wo ein jeder finden kann, wonach er insgeheim auch sucht. Bei genauerer Betrachtung der neuen Schau erkennt man allerdings auch, dass in den Werken viel mehr steckt als das vordergründige „Heile-Welt-Syndrom“.

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler sind José Bedia, Wim Botha, Jan Davidoff, Friedemann Flöther, Pascal Haudressy, Kenny Hunter, Jinmo Kang, Luigi Mainolfi, Helmut Middendorf, Gabriela Oberkofler, Davide Rivalta, Roland Schaul, Bernd Völkle und Claudia Weber.