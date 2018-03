Zum vorletzten Großtauschtag im Schwenninger Beethovenhaus hatte am Sonntag der Briefmarken- und Münzensammler-Verein Schwenningen geladen. Der letzte findet am 4. November statt – dann werden die Sammler nur noch einmal im Jahr zusammenkommen.

In der Neckarhalle wird die Miete das Dreifache von dem betragen, was der Verein bisher im Beethovenhaus zu entrichten hat. Den ersten Großtauschtag in der neuen Halle sehen Vorsitzender Manfred Henschel und sein Vorstandsteam daher als „Experiment“ an. Schließlich müsse man die Mehrkosten auf die Anbieter umlegen, und wer dann noch komme, werde sich zeigen, sagt Henschen.

Am Sonntag war der Großtauschtag wieder gut besucht. An den Tischen kamen Anbieter und Sammler aus der gesamten Region zwischen Stuttgart und dem Bodensee zusammen. Die Strategie des Suchens und Findens eint die Sammler auf der Jagd nach passenden Stücke für ihre Themensammlungen. Die Gemeinschaft, das Gespräch und der Austausch stehen aber genauso hoch im Kurs.

Henschel schüttelte viele Hände von lange und guten Bekannten und tauschte sich mit den Vorsitzenden anderer Vereine aus. Mit dem Sammlerhobby haben es die Clubs nicht leicht.

Vor allem das fortschreitende Alter von Mitgliedern und denen, die Verantwortung übernehmen, mache Sorgen, weiß Henschel. Er selbst steht dem Verein seit 14 Jahren vor, „doch irgendwann suche auch ich einen Nachfolger“, sagt er.

In Spaichingen haben sie gerade einen neuen, jüngeren Vorsitzenden gefunden, in Villingen zwar auch, doch der lebt in Freiburg. In Tuttlingen gelang es, die Arbeit des bisherigen Chefs auf fünf Schultern zu verteilen – die Traumlösung. Auch in Donaueschingen und Rottweil sind die Briefmarken- und Münzensammler fast alle 60 Plus.

Für den Schwenninger Verein steht in diesem Jahr die 50-jährige Zugehörigkeit der Münzensammler im Mittelpunkt, da ist keine Zeit zum Lamentieren. Vom 30. April bis 18. Mai wird es dazu in der Kundenhalle der Sparkasse wieder eine Ausstellung geben mit dem Titel „Das vergangene Kaiserreich vor 100 Jahren“.