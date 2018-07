Als „Wahrzeichen“, als „Erfolgsmodell“ und als „markantes Bauerwerk, das die nachhaltig positive Stadtentwicklung symbolisiert“, ist der Schwenninger Neckar-Tower bei seiner Einweihung bezeichnet worden. OB Kubon lobte ihn zudem als Beispiel für Wirtschaftlichkeit auf der einen sowie Sozial- und Stadtrendite auf der anderen Seite.

Die vielen „Häutungen“ bis zu seiner Realisierung seien dem Projekt gut bekommen, sowohl der städtebauliche Akzent als auch die künftige Nutzung vornehmlich durch die Hochschule Furtwangen (HFU) passe und baue den Hochschulstandort Villingen-Schwenningen weiter aus. Kubon nutzte die Gelegenheit zu „einigen Klarstellungen“: Alle Beschlüsse im Aufsichtsrat seien rechtzeitig und nach vollständigen Informationen erfolgt, die Kosten hätten sich zwischen Beschluss und Fertigstellung um lediglich zehn Prozent erhöht, und die wirtschaftliche Stärke der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) als Bauherr stelle akzeptierte Mieten sicher. Der Turm signalisiere „Dynamik und Leben“, und es hänge ein Stück seines Herzens daran, sagte Gunter Bürk, Architekt aus Berlin mit Schwenninger Wurzeln.

23 000 Tonnen Stahl verbaut

Das Bauwerk aus 2600 Kubikmeter Beton und 23 000 Tonnen Stahl wurde trotz strengen Winters und nassen Frühjahrs in 18 Monaten fertiggestellt. Es umfasse 46 Studentenappartements auf sechs Etagen, die wie „warme Semmeln“ weggegangen seien. Eine Etage wurde an einen Personaldienstleister vermietet, und in den oberen fünf Stockwerken wird die HFU Büro- und Seminarräume einrichten.

Der Ideengeber des Neckar-Towers, Walter Grimminger, bis zum Spatenstich im April 2009 als WBG-Geschäftsführer tätig und inzwischen im Ruhestand, lobte die Entscheidungsträger dafür, dass sie sich trotz „Gegenwindes“ nicht beirren ließen. (sbo)