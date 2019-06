Ende Juli schließt „Pfundstein’s Naturkostladen“ in der Oberdorfstraße. Katharina und Peter Pfundstein ziehen ihre Konsequenzen aus den Schattenseiten des Booms der Bio-Nahrungsmittel – auch die Baustelle am Marktplatz spielte bei dem Entschluss eine Rolle.

„Uns blutet zwar das Herz, weil wir das hier sehr gerne gemacht haben. Aber so macht es einfach keinen Sinn mehr“, sagt Peter Pfundstein. In den vergangenen zwei, drei Jahren, vor allem seit auch für Discounter Bio-Produkte das Aushängeschild seien, sei die Kundschaft immer mehr ausgeblieben. „Die können die gleichen Waren in größeren Mengen anbieten zu dementsprechenden Preisen“, sagt Tochter Pauline Pfundstein, die wie Bruder Sören auch, ihre Eltern bereits im Laden unterstützt.

„Ein weiterer Punkt, der noch dazu gekommen ist, war die Marktplatzbaustelle. Vor allem aus Dauchingen kommende Kunden wussten nicht mehr, wie sie uns anfahren können. Das war sozusagen der letzte Schubser“, sagt Peter Pfundstein. Dennoch betont er: „Ein harter Kern unserer Stammkundschaft ist uns aber bis zuletzt treu geblieben, wofür wir sehr dankbar sind.“

Der 20. Juli wird der letzte Verkaufstag sein – der Räumungsverkauf startet am 1. Juli.

Neben der Ware können auch Regale oder Kühlgeräte gekauft werden, weil die Nachmieter des Ladengeschäfts, eine syrische Familie, welche arabische Spezialitäten anbieten möchte, nicht die gesamte Einrichtung übernehmen wird.

Katharina Pfundstein übernahm das Geschäft in der Oberdorfstraße von einer Genossenschaft im Jahr 1999. Die gebürtige Hamburgerin ist Ernährungsberaterin und gibt parallel Kurse und arbeitet in einer Klinik. „Damit wurde auch der Laden mitfinanziert, statt dass wir mit diesem was verdient hätten“, sagt Peter Pfundstein.

Mit Anfang 50 noch einmal für ein neues Konzept im Laden große Investitionen zu tätigen, sei nicht der richtige Schritt gewesen. Dafür, sagt Peter Pfundstein mit Blick in die Zukunft, gehe es nun darum, etwas Neues zu wagen.