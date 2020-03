Natur und frische Luft – aber keine Einsamkeit

Das Schwenninger Moos wird als Naherholungsgebiet geschätzt. In Zeiten von Corona offenbar mehr denn je. Zwar führt die Beliebtheit des Naturschutzgebietes zum Aufeinandertreffen vieler Menschen, doch begegnen die sich stets rücksichtsvoll.

An einem Mittag bei Sonnenschein über das Schwenninger Moos zu spazieren ist grundsätzlich ein beliebter Zeitvertreib. Doch in diesen Tagen scheinbar ganz besonders. Die Tatsache, dass viele Menschen den engen Kontakt mit anderen Personen versuchen zu meiden, lässt nicht wenige in das Naturschutzgebiet „flüchten“. Bei einem etwa 40 minütigem Gang über das Moos wird schnell klar: Einsam ist man hier nicht. Es dürften in dieser Zeit zwischen 40 und 50 Personen dort unterwegs gewesen sein, die sich zwar allesamt daran gehalten haben, maximal zu zweit spazieren zu gehen. Dennoch entstand nicht gerade der Eindruck, dass das Naturschutzgleichzeitig auch ein Corona-Schutzgebiet ist.

Diesen Eindruck hatten an dem Tag wohl auch andere Spaziergänger. Während vier Personen vom Parkplatz am Gustav-Strohm-Stadion – im notwendigen Abstand – in Richtung Moos liefen, nahmen an der Weggabelung an der Pferdekoppel zwei die linke, und das andere Pärchen die rechte Abzweigung. Auch das Verhalten bei Begegnungen auf dem Rundgang war durchaus von Vorsicht, und beim einen oder anderen vielleicht sogar von Misstrauen geprägt. Der Abstand zu fremden Menschen durfte dabei durchaus einige Zentimeter mehr als nötig betragen, was sich angesichts der schmalen Holzstege allerdings meist eher schwierig gestaltete.

Doch Coronavirus und Ansteckungsgefahr hin oder her: Die Nutzung des Schwenninger Moos als Ausflugsziel, Quelle der frischen Luft und Ladestation für den momentan etwas geschundenen „Akku“ jedes Einzelnen zeigt, wie wertvoll dieses Naturschutzgebiet vor unserer Haustüre ist. Nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern immer. Wo lässt es sich schließlich besser durchatmen und auftanken, als zwischen der naturbelassenen Umgebung und entlang eines Gewässers, über welches dieser Tage ein Wind pfeift, als stünde man an der Nordsee? Hier entstehen Urlaubsgefühle in Zeiten, in denen ein Urlaub nicht möglich ist.