Nationales Sinfonieorchester der Ukraine spielt in Villingen

Das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine tourt durch Europa und macht am Donnerstag, 3. November, Halt in Villingen-Schwenningen. Gemeinsam mit Cellist Ivan Karizna tritt das Orchester um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus auf. Neben Dvoráks Cellokonzert und Schumans Sinfonie Nr. 4 erklingen auch Werke ukrainischer Komponisten. Eine Konzerteinführung findet um 19.15 Uhr im Raum „Aktionen 1“ statt.

Gegründet im Jahr 1918 vom Ministerrat der Ukraine, gilt das Sinfonieorchester der Ukraine als einer der besten Klangkörper Osteuropas. Berühmte Komponisten wie Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch betrauten das Orchester mit Uraufführungen ihrer Werke.

Seit 1999 ist Wolodymyr Sirenko künstlerischer Leiter und Chefdirigent. Er wurde 1960 in der Ukraine geboren und von der internationalen Presse mit Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen und Sir Simon Rattle verglichen. Der französische Cellist Ivan Karizna stammt aus einer Familie von Musikern und zog weltweite Aufmerksamkeit auf sich, als er im Alter von 19 Jahren dritter Preisträger beim 14. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb wurde.

Karten für das Meisterkonzert mit dem Nationalen Sinfonieorchester der Ukraine und Ivan Karizna gibt es im Vorverkauf für 39, 35 und 26 Euro (ermäßigt 50 Prozent) beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Ticket-Hotline Tel. 07721 / 82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und natürlich auch im Internet.