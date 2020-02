Narren toben bei Zunftball in Weigheim

Die Mischung hat perfekt gepasst. Einmal mehr erwies sich der Zunftball der Weigheimer Narren als gelungene Mischung aus schwungvollen Tänzen der Zunftmitglieder, stimmungsvoller Guggenmusik und DJ-Partymusik, die auch nach Programmende reichlich Gelegenheit zum Feiern bot.

Die wegen ihrer légèren Gestaltung geschätzte Veranstaltung bot reichlich Gelegenheiten für einen kurzweiligen Einstieg ins Wochenende. In ihrer Funktion als zweite Zunftmeisterin und Cheforganisatorin des Wiigemer Fasnetwochenendes übernahm Sonja Walter die Moderation des Partyspektakels, bei dem es kurz nach Öffnung der Halle kaum mehr freie Plätze gab.

Zum Auftakt erlebte das Publikum während des glanzvollen Einmarschs der Weigheimer Wölfe und Hansel ein Stück heimisches Brauchtum. Danach begeisterte der von Silke und Carina Knobl trainierte Narrensamen unter dem Namen „Die kleinen Wölfe“ mit einem Tanz. Die Spaichinger Bächles-Hupfer legten sich mächtig ins Zeug und heizten die Stimmung mit ihrer Guggenmusik weiter an. Irina Schulz und Sandra Stein trainierten die Teenies, die mit einem Neon-Tanz begeisterten.

Einen beinahe festen Platz in der Weigheimer Fasnet hat auch die Guggenmusik Noten-Choaten aus Weilheim, die zwischen zwei Tanzrunden ein Garant dafür war, dass der Stimmungsfaden nicht abriss. Ein Leuchtturm eines jeden Zunftballs ist das Männerballett, das in reduzierter Besetzung, dafür aber mit reichlich Schwung, das Publikum zum Toben brachte.

An einer Zugabe kamen die mit zweifacher weiblicher Begleitung angetretenen Tänzer nicht vorbei. Erst danach war es ihnen erlaubt, die Bühne für die Taktlosen aus Sunthausen zu räumen. Mit einem Novum wartete auch Zunftmeister Peter Gromann auf. Zum Schluss sorgte er dafür, dass der Betrieb in der Halle für einen kurzen Moment ruhte und bat alle am Gelingen des Zunftballs beteiligten Helfer auf die Bühne. Danach begann für die Narren bis in die frühen Morgenstunden eine Endlosparty.