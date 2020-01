Narren stürmen am Wochenende Weigheim

Das erste Februarwochenende steht in Weigheim traditionell im Zeichen der fünften Jahreszeit. Es ist Usus, dass die Narrenzunft Weigheim die närrischen Tage mit dem Zunftball beginnt, der am 31. Januar ab 19 Uhr die Stimmung in der Festhalle zum Kochen bringt.

Der locker-legere Ablauf der Veranstaltung verspricht wieder jede Menge musikalische Unterhaltung mit Guggenmusik und DJ-Samplern, die mit Tänzen und Programmpunkten der Narrenzunft angereichert sind. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter rund um das Vorstandsteam Peter Gromann und Sonja Walter einmal mehr Hunderte von Gästen, und wer auf die Resonanz der vergangenen Jahre blickt, kann davon ausgehen, dass der Zunftball auch in diesem Jahr wieder närrische Gäste aus Nah und Fern anzieht.

Für Zunftmeister Peter Gromann ist es das erste Festwochenende, an dem er an vorderster Front mitwirkt. „Der Hauptverdienst, dass das Wochenende im gewohnten Umfang abläuft, liegt bei meiner Kollegin und der zweiten Zunftmeisterin Sonja Walter“, erkennt Gromann neidlos an. Ohnehin sieht er seine Mission als Vorsitzender in der nächsten oder übernächsten Hauptversammlung als erfüllt an. „Ich habe mich bereit erklärt, übergangsmäßig die Zunft zu leiten. Selbst wenn mir die Fasnet riesigen Spaß macht, sehe ich mich aktiver als Wiigemer Wolf oder Hansel wie im Zunftrat.“ Gromann wirkt dennoch mit vollem Elan an den Vorbereitungen und der Gestaltung der Fasnet mit.

Nach dem Zunftball geht es am 1. Februar um 12.33 Uhr mit dem Zunftmeisterempfang in der Festhalle direkt weiter. Der große Umzug zwischen der katholischen Pfarrkirche und der Festhalle steht bevor. In diesem Jahr haben 49 Zünfte, Narrenvereine, Umzugsgruppen und mehr als 1500 Narren ihre Mitwirkung zugesichert. Zahlreiche Narrenvereine aus Schwenningen, aber auch aus der Nachbarschaft wirken am Umzug mit. Neben den Teilnehmern aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Tuttlingen oder Rottweil nehmen auch Zünfte zwischen Straßburg und Stuttgart teil.

Einmal mehr erwartet die Zunft einige 1000 Zuschauer zu dem Spektakel, das um 14 Uhr beginnt. Sie alle haben auch die Möglichkeit, sich in einer der Besenbeizen und Bars entlang der Umzugsstrecke zu verköstigen oder es sich einfach gut gehen zu lassen. Wichtig ist für die Umzugsteilnehmer auch, dass die TÜV-Abnahme aller Wagen, die beim Umzug dabei sind, um 13 Uhr vor dem Rathaus erfolgt. In diesem Bereich ist auch die Umzugssaufstellung. Nach dem Umzug geht das muntere Treiben in den Straßen, Besenbeizen und in der Festhalle weiter.