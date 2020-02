Aufgrund zahlreicher Fasnet-Veranstaltungen sind in der Innenstadt von Villingen und in der Innenstadt von Schwenningen in den närrischen Tagen laut Stadtverwaltung mehrere Straßensperrungen erforderlich. Einzelheiten hat die Stadt jetzt mitgeteilt.

Da sich während der närrischen Tage auch zahlreiche Fußgänger in der Färberstraße aufhalten, wird diese ab Donnerstagmorgen, 20. Februar, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt ins Rietviertel ist über die Fastnachtstage über die Rosengasse möglich, die Einbahnstraßenrichtung in der Brunnenstraße wird gedreht.

An allen Straßen, durch die die Fasnet-Umzüge am Donnerstag, 20. Februar, Sonntag, 23., Montag, 24. und am Dienstag, 25. Februar, verlaufen, ist das Halten und Parken verboten. Die betroffenen Straßen werden bereits rechtzeitig vor der jeweiligen Veranstaltung gesperrt, um einen reibungslosen Ablauf der Fastnachtsumzüge zu gewährleisten, informiert die Stadt. Hinweise werden ausgeschildert.

Wegen des Kinderumzugs in Villingen sind am Donnerstag, 20. Februar, im Bereich der Innenstadt ab 12 Uhr die Niedere Straße ab der Einmündung Bertholdstraße/Am Niederen Tor zwischen der Niederen Straße und Gerberstraße/Goldgrubengasse (Bereich Fußgängerzone) und die Straße Romäusring zwischen Niederer Straße und Färberstraße gesperrt. Der Umzug für die Kinder beginnt um 14 Uhr, die Umzugsstrecke verläuft über die Niedere Straße, Bickenstraße, Bärengasse, Hafnergasse, Obere Straße und Rietstraße.

Auch in der Schwenninger Innenstadt kommt es an diesem Tag von 13.30 bis etwa 16.30 Uhr zu Verkehrseinschränkungen aufgrund des Kinderumzugs der Ziegel-Buben. Dieser beginnt um 14 Uhr. Der Aufstellungsraum befindet sich im Bereich des Hockenparkplatzes und der Fußgängerzone In der Muslen. Die Umzugsstrecke verläuft über die Fußgängerzone In der Muslen, Friedrich-Ebert-Straße, Jakob-Kienzle-Straße, Uhlandstraße (Fußgängerzone), In der Muslen und Muslenplatz.

Umzugsstrecke und Aufstellungsraum sind für den Verkehr voll gesperrt. Bereits um 13 Uhr wird am Hockenplatz der Kindernarrenbaum aufgestellt. An diesem Abend findet ab 18.30 Uhr auch die Schlüsselübergabe in Schwenningen statt. Die Narren stellen sich ab 18 Uhr am Gasthaus Felsen auf, die Umzugsstrecke verläuft über die Bildackerstraße zum Schwenninger Rathaus.

Die Villinger Innenstadt ist am Sonntag, 23. Februar, von 12 bis 22 Uhr teilweise für den Verkehr gesperrt. Die Umzugsstrecke zum Empfang des Katers Miau aus dem Romäusturm ab 14 Uhr verläuft vom Romäusturm, Rietgasse, Bogengasse, Zinsergasse, Badgasse, Rietgasse, Rietstraße und Niedere Straße bis zur Neuen Tonhalle. Der Rückmarsch beginnt an der Neuen Tonhalle um 16.30 Uhr über die Niedere Straße (Katerbrunnen) in die Rietstraße.

Anschließend beginnt um 18 Uhr die Schlüsselübergabe am Münsterplatz. Die Aufstellung findet beim Riettor statt, die Umzugsstrecke verläuft über die Rietstraße, Obere Straße und Münsterplatz. Nach der Schlüsselübergabe wird der Umzug auf folgender Strecke fortgesetzt: Kaufhausgasse, Rietstraße und Rietgasse.

Die Fastnachtssuche der Glonki-Gilde startet um 19 Uhr am Bickentor. Eine Gruppe läuft ab der Niederen Straße 55 in die Bickenstraße. Die zweite Gruppe startet beim Riettor. Die dritte Gruppe beginnt am Oberen Tor. Die drei Gruppen treffen sich auf dem Latschariplatz, bevor sie gemeinsam ihren Umzug in die Bickenstraße fortsetzen. Anschließend findet der Abmarsch aller drei Gruppen vom Bickentor über die Bickenstraße in die Rietstraße statt.