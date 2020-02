Die Wild Wings gastieren am Sonntag um 16.30 Uhr in der Deutschen Eishockey-Liga beim EHC München. David Cerny hat verlängert.

Die Schwenninger gewannen am Donnerstag gegen erschreckend schwache Grizzlys Wolfsburg mit 3:2-Toren. Torwart Dustin Strahlmeier, der in den kommenden zwei Jahren für Wolfsburg fängt, stach seinen künftigen Konkurrenten im Kasten um die Nummer eins, Chet Pickard auf der Gegenseite, aus. Die Personalie Strahlmeier schlägt dennoch weiter hohe Wellen. Der ehemalige „Macher“ des Schwenninger Eishockeys, Dr. Hermann Benzing, warf den Wild Wings unter anderem vor, mit Strahlmeier nicht über eine Vertragsverlängerung gesprochen zu haben. In der Tat gab es für den Goalie, der seit 2016 in Schwenningen spielt, kein Angebot. „Strahlmeier stand zu Anfang der Saison doch auch in der Presse in der Kritik. Vielleicht tut es ihm ja auch gut, bei einem anderen Klub zu spielen. Es ist doch normal, dass Spieler kommen und gehen“, erklärte Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner. Allerdings war Strahlmeier der Mann, um den die Wild Wings GmbH den Kader für die aktuelle Saison baute, ein Führungsspieler, wie dies die Verantwortlichen immer kommunizierten.

Der junge Stürmer David Cerny hat bereits für die kommende Saison bei den Wild Wings verlängert. Der 19-jährige gebürtige Tscheche, der eigentlich noch beim Schwenninger U20-Team spielt, bekam vor wenigen Wochen einen deutschen Pass und absolvierte bereits sechs Spiele für die Wild Wings in der DEL, in denen er überzeugen konnte. Coach Sundblad hob den körperlich starken Linksschützen auch nach der Partie gegen Wolfsburg heraus. „Es war das beste Spiel, das David bislang für uns gemacht hat, er war sehr stark“, lobte der Coach. Die Wild Wings wollen die Unterschrift von Cerny in den nächsten Tagen bekannt geben.

Am Freitag hatten die Wild Wings frei. Am Samstag wird trainiert und am Sonntag gilt es, beim Tabellenführer EHC Red Bull München zu bestehen. „München ist eine starke Mannschaft. Sie attackieren mit zwei Stürmern. Ein gutes Mittel könnte gegen sie lange Pässe sein“, sagt Sundblad. Stürmer Julian Kornelli: „Gegen München müssen wir in der Defensive gut stehen, dürfen nur Schüsse von außen zulassen.“ Nach dem vorzeitigen Abgang etlicher Spieler erhält der 22-Jährige viel Eiszeit. „Das ist natürlich super für mich, so viel spielen zu dürfen“, freut sich Kornelli. Wo er nächste Saison spiele, sei noch offen. Nach Informationen unserer Zeitung erhält Kornelli aber keinen Vertrag bei den Wild Wings mehr. Vom derzeitigen Kader hat dann laut Noch-Sportmanager Jürgen Rumrich auch niemand mehr ein Angebot vorliegen.

Die Bilanz der Schwenninger gegen die Münchner sieht wie folgt aus: Am 2. Oktober verloren die Schwäne daheim 2:4, am 22. November setzte es eine 1:2-Niederlage nach Penaltyschießen für den SERC an der Isar, am 12. Januar konnten die Wild Wings aber einen 2:0-Heimerfolg gegen München feiern. Der EHC Red Bull ist Tabellenführer und wird Platz eins nach der Doppelrunde wohl nicht mehr abgeben.