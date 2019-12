Nachtfahrverbot gilt ab 20 Uhr

Der versenkbare Poller in der Villinger Webergasse wird ab Januar früher ausgefahren. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Aufgrund des zunehmenden Kraftfahrzeugverkehrs in den Fußgängerzonen und den damit verbundenen Beschwerden aus der Bevölkerung gelten ab dem 1. Januar strengere Regelungen. Insbesondere soll das Befahren dieser Bereiche außerhalb der Lieferzeiten grundsätzlich nicht mehr geduldet werden. „Dies ist dann nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung der Verkehrsbehörde erlaubt“, informiert die Stadtverwaltung weiter.

Begleitend hierzu werde der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Villingen-Schwenningen verstärkte Kontrollen in den Fußgängerzonen vornehmen. Zur Unterstützung dieser Maßnahmen werde der versenkbare Poller in der ebenfalls als Fußgängerbereich ausgewiesenen Webergasse an die Lieferzeit angepasst und somit früher ausgefahren, zeigt die Verwaltung weiter auf.

Der Poller in der Webergasse wird zu folgenden Zeiten aktiviert: Zufahrt möglich von 6 bis 11 Uhr. Ab 11 Uhr bis 19 Uhr ist die Zufahrt nicht möglich. Zwischen 19 und 20 Uhr wird die Zufahrt gewährt, ab 20 Uhr gilt das Nachtfahrverbot in diesem Bereich, und zu dieser Uhrzeit wird der Poller wieder hochgefahren. „Die vielfach als unerlaubte Abkürzung genutzte Verbindung von der Rietstraße in die Färberstraße ist damit in weiten Teilen nicht mehr möglich“, verdeutlicht die Stadtverwaltung.