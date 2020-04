Am Montag ist es so weit. Das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz wird vorübergehend in allen Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln in Baden-Württemberg Pflicht sein. Damit ist die Nachfrage nach Masken enorm gestiegen.

Schon in den Wochen zuvor erreichten Elke Schucker, Inhaberin der Stoffgalerie in der Färberstraße in Villingen, zahlreiche Bestellungen für selbstgenähte Masken, die dann entweder geliefert oder abgeholt werden konnten.

Mit der am Montag in Kraft tretenden Masken-Pflicht sei die Nachfrage nach selbstgenähtem Mundschutz noch höher als davor. „Die Nachfrage nach Mundschutz ist explodiert“, erzählt sie. Außerdem würden ihr die Kunden den Laden beinahe leer kaufen, da viele auch zur eigenen Nähmaschine greifen und sich selbst an der einen odere anderen Maske versuchen.

Auch bei der Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes sei die Nachfrage nach selbstgenähtem Mundschutz enorm hoch, berichtet Matthias Ziegler, Leiter der Schule. Insgesamt haben sich 160 freiwillige Näher aus dem Landkreis dazu bereit erklärt, das Projekt des Roten Kreuzes zu unterstützen. Die Schutzmasken gehen dabei hauptsächlich an soziale Einrichtungen und Institutionen wie beispielsweise Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen oder Feuerwehren.

Die Masken werden in der Landesschule aufbereitet, gewaschen, mit einem Infoblatt verpackt und dann über die Ortsvereine verteilt. Insgesamt konnten bisher 1650 Masken genäht und verteilt werden.

Wer auf die Schnelle noch einen Mundschutz benötigt, kann sich auch im Internet umsehen. Hier gibt es zahlreiche Anleitungen für selbstgenähte Masken und User geben auch Empfehlungen für Geschäfte, die derzeit Mundschutz verkaufen.

Im Schwenninger Stoffgeschäft „Seemannsgarn“ ist der Ansturm seit der Bekanntgabe der baldigen Maskenpflicht in Supermärkten und offentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls enorm angestiegen. „Die letzten zwei Tage standen die Kunden bei uns Schlange, bis an die nächste Straßenecke“, erklärt die Inhaberin Alena Seemann.

Am häufigsten gekauft werden Baumwollstoffe, Gummibänder und Schrägbänder. Laut Seemann seien in etwa 80 Prozent der Kunden im Laden, um Zubehör für selbst gemachte Masken zu kaufen. Der Rest sei die übliche Stammkundschaft, die sich freue, dass der Laden für Nähzubehör nun endlich wieder geöffnet habe.

Der Mundschutz, so die allgemeinen Empfehlungen, sollte nach einmaliger Nutzung bei mindestens 60 Grad, idealerweise bei 95 Grad, gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und gegebenenfalls ausgetauscht werden. Auch mit Maske sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen eingehalten werden.