Die Feuerwehr in VS-Schwenningen kommt kaum zur Ruhe: Am Montag mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus ausrücken. Verletzt wurde hierbei niemand.

Mit einem Löschzug und 22 Personen war die Feuerwehr zur Alten Herdstraße ausgerückt. Bewohner hatten dort einen Brand auf einem Balkon im Obergeschoss gemeldet. Feuerwehr lobt Nachbarn Ersten Angaben von Feuerwehrkommandant Ben Bockemühl zufolge habe sich dort Plastik entzündet. „Nachbarn hatten sogar versucht über ein daneben liegendes Fenster die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken“, lobt Bockemühl den couragierten Einsatz. Doch der Versuch schlug fehl. Zwei Angriffstrupps führten die Löschmaßnahmen durch – sowohl über die Wohnung als auch mithilfe der Drehleiter von außen. Der Brand war daher auch schnell unter Kontrolle, der Schaden hielt sich in Grenzen.

Was das Feuer ausgelöst hat, war bislang nicht zu erfahren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, sodass der Rettungsdienst unverrichteter Dinge wieder abrücken konnte. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet. (sbo)