Nach sechs Jahren Flucht: Todesraser muss ins Gefängnis

Es war einer der aufsehenerregendsten Fälle der vergangenen Jahre – der nun fast still und heimlich ein Ende fand. Sechs Jahre nach einem schrecklichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 523 ist der Unfallverursacher, ein früherer Gastronom aus Tuttlingen, gefasst worden. Auf der Flucht hatte der Todesfahrer einen entscheidenden Fehler gemacht, der ihn nun für zwei Jahre ins Gefängnis bringt.

Rückblick: 16. April 2016, gegen 11.15 Uhr auf der B 523 zwischen Schwenningen und Tuningen: Die Feuerwehr muss einen damals 44-Jährigen aus seinem völlig zerstörten VW schneiden, rettet ihn schwer verletzt nach einer halben Stunde. Zuvor war der Mann mit offenbar hoher Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gerast und mit einem entgegenkommenden Seat zusammengestoßen.

Die 58 Jahre alte Fahrerin aus Appenweier ist sofort tot, zwei weitere Familienangehörige – eine 63-Jährige und ein 61 Jahre alter Mann – werden schwer verletzt. Der 61-Jährige erlag kurz darauf seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Tuttlinger überholt dort, „wo es gefährlich ist“

Zeugenaussagen sorgten im Anschluss für Entsetzen. Diese berichteten, dass der Unfallverursacher zuvor rücksichtslos überholt. „Der hat nicht überholt wenn frei, sondern nur, wenn es gefährlich war“, erzählte einer von ihnen im Nachgang. Was zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nicht bekannt war: Der Unfallverursacher, der in Tuttlingen gewohnt und dort eine Havanna-Bar hatte, war zum Zeitpunkt des Unfalls stark alkoholisiert.

Acht Monate nach dem schrecklichen Verkehrsunfall sollte sich der Mann vor Gericht verantworten. Doch im Amtsgericht Villingen blieb der Stuhl des Angeklagten am 15. Dezember 2016 leer. Auch eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte den Unfallverursacher nicht an seiner Wohnadresse antreffen. Sein Verteidiger, der seinen Mandanten kurz zuvor noch gesehen hatte, konnte sich das Fehlen ebenfalls nicht erklären. Die Folge: Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Doch der Mann war bereits auf der Flucht, blieb in der Folge verschwunden.

Todesraser flüchtet über die Schweiz und Holland nach Kuba

Recherchen ergaben kurz darauf, dass der Mann seine Bar als Folge des Unfalls aufgegeben hatte. Mehr noch. In seinem Umfeld war vermutet worden, dass er sich nach Kuba abgesetzt hatte. Dorthin war er erst kurz vor dem Unfall gereist – offenbar um die Familie zu besuchen. Der frühere Gastronom ist in Kuba geboren worden, hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei erwirkte daher einen internationalen Haftbefehl. Denn tatsächlich ergaben Recherchen der Ermittlungsbehörden, dass er sich in den lateinamerikanischen Raum abgesetzt hatte. Allerdings stellte das die Polizei und die Staatsanwaltschaft vor eine besondere Herausforderung. Mit Kuba gibt es kein Auslieferungsabkommen. Daher sei eine Auslieferung vom Willen des Staates abhängig. Die Hoffnungen der Justiz auf einen Prozess schwanden.

Doch es kam ganz anders. Der zur Fahndung ausgeschriebene Mann ging den Behörden in den USA ins Netz – nach einer Flucht über mehrere Länder. Bernhard Lipp, Pressesprecher des Amtsgerichts Villingen, erklärte auf Anfrage: Kurz vor der Verhandlung setzte sich der heute 50-Jährige in die Schweiz ab, anschließend ging es nach Holland und dann tatsächlich nach Kuba.

Dorthin habe er noch familiäre Verbindungen. Die Erkrankung seiner Lebensgefährtin zwang ihn nach Angaben des Pressesprechers aber zu einem Ortswechsel über Staatsgrenzen hinweg. Die Flucht ging schließlich in die USA, dort habe er gar mehrere Jahre als Metzger gearbeitet.

Antrag auf Aufenthalt überführt Angeklagten

Lipp: „Der illegale Aufenthalt ist in den USA anscheinend verhältnismäßig leicht möglich.“ Es scheint also, als wähnte sich der Todesfahrer dort in Sicherheit, denn ihm unterlief ein entscheidender Fehler. So beantragte er in den Vereinigten Staaten eine Aufenthaltsberechtigung. „Im Rahmen deren Prüfung wurde die Ausschreibung zur Verhaftung aus Deutschland gefunden“, erklärte der Pressesprecher.

Die Folge war im April eine Verhaftung und eine mehrwöchige Inhaftierung zur Abschiebung in den USA und anschließend die Überstellung nach Deutschland. Und dort holte ihn seine Vergangenheit wieder ein – Ende Mai saß der Mann auf der Anklagebank im Villinger Amtsgericht. Allerdings ohne, dass die Hauptverhandlung öffentlich angekündigt wurde.

Die Vorwürfe: fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung. Ein Sachverständiger erklärte bei der aufwändigen Beweisaufnahme, dass beim Angeklagten ein Promillewert von 2,08 gemessen wurde – anhand der Rückrechnung seien es beim Unfall höchstens 2,88 Promille gewesen. Die Unfallrekonstruktion ergab zudem, dass die getötete Seat-Fahrerin kurz vor der Kollision noch versucht hatte, auszuweichen – vergeblich.

Strafmilderung kam für den zuständigen Richter Christian Bäumler nicht in Betracht. Fast sechs Jahre nach der Flucht, folgte schließlich das Urteil: eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Für die Überlebende dürfte dies angesichts des Todes zweier Familienangehöriger nur ein schwacher Trost sein. Sie hat der Ortenau nach den schrecklichen Ereignissen den Rücken gekehrt und ist an die bayerische Grenze gezogen.