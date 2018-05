Die Kriminalpolizei sucht jetzt mit einem Phantombild nach dem Räuber, der am Samstag, 13. Januar, gegen 22 Uhr, den Netto-Markt in der Kirnacher Straße in Villingen überfallen hat.

Er bedrohte die Verkäuferin mit einer Schusswaffe und zwang sie, die Kasse zu öffnen. Er flüchtete schließlich mit einem Fahrrad. Der Mann soll etwa 30 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er war mit einer olivgrünen, knielangen Jacke (Parka) und einer Mütze (eventuell Schiebermütze) bekleidet. Er trug eine Brille mit einem rechteckigen, dunklen Gestell und roch stark nach Alkohol.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion, Telefon 0741/47 72 70, entgegen. (sbo)