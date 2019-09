Die „Nachtacht“ erobert die Straßen Villingen-Schwenningens. Jetzt liegen die ersten Zahlen zum Auftakt des neuen Nachtbus in VS vor.

So laut der Ruf nach ihm auch war, so sehnlich er herbeigewünscht worden ist – die ersten Zahlen sind verhalten. Pünktlich um Mitternacht am 1. September legte der Nachtbus los. Lediglich rund 100 Fahrgäste stiegen am 1. September sowie dem darauf folgenden ersten regulären und kompletten Betriebswochenende 7. und 8. September insgesamt ein.

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen soll das neue Busangebot schon jetzt Nachtschwärmer in Villingen und Schwenningen in der Zeit zwischen 0 und 4 Uhr sicher von A nach B bringen – eine Ausweitung ist geplant. „Die Tendenz ist steigend“, sagt die Pressesprecherin der Stadtverwaltung VS, Oxana Brunner, auf Nachfrage. Und trotz des eher lauen Starts ist man zuversichtlich: „Wir freuen uns, wenn das Nachtbus-Angebot bald von vielen “Nachtschwärmern angenommen und gut genutzt wird.“

Kritik, wonach für den Nachtbus kaum die Werbetrommel gerührt worden sei, tritt sie entgegen: Neben einer Pressemitteilung, einer eigenen Internetseite und einem Werbe-Video habe man eine Social-Media-Kampagne erstellt und einen Kleinbus beklebt, der auch im normalen Linienverkehr unterwegs ist und für das Angebot wirbt. Zudem seien Flyer ausgelegt worden und gebe es plakatierte Litfaßsäulen und Großflächenplakate.

„Die verschiedenen Werbemaßnahmen werden über einen längeren Zeitraum gefahren und sind nicht abgeschlossen, weitere Maßnahmen seien in Planung, so Brunner. Einzeltickets ab 2,30 Euro Die Nachtacht heißt so, weil ihr Streckennetz der Linien 25 bis 28 einer liegenden Acht ähnelt. Darauf verkehren jeweils ab Mitternacht drei Busse auf vier Linien. Er fährt in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Der letzte Nachtbus fährt zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Für Fahrgäste ohne Abo- oder Dauerkarte sind Einzeltickets je nach Anzahl der Zonen ab 2,30 Euro ohne Aufschlag erhältlich – Besitzer einer Abo- oder Dauerkarte fahren kostenlos..