Knapp zwei Monate, nachdem die Fusion zwischen den DRK-Kreisverbänden Villingen-Schwenningen und Donaueschingen gescheitert ist, gibt es personelle Konsequenzen. Der VS-Geschäftsführer Peter Metzger hat seinen Hut genommen.

Der DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen muss sich nach nicht einmal zwei Jahren einen neuen Geschäftsführer suchen. Peter Metzger wird die Organisation zeitnah verlassen. Dies hat der Vorstandsvorsitzende Jürgen Roth in einer Pressemitteilung erklärt. Als Grund werden die Auswirkungen der gescheiterten Fusion genannt. „Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist seine Einschätzung darüber, dass er keinen ausreichenden Rückhalt mehr spürt. Herrn Metzger fehlt damit eine tragfähige Basis, um zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu meistern“, heißt es in der Mitteilung.

Metzger habe demnach eine tragfähige Basis gefehlt, um zukünftige Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Er habe die negativen Auswirkungen unterschätzt, die der fehlende Rückhalt insbesondere auf den Fusionsprozess hatte. „Aus diesem Grund übernimmt er seinen Teil der Verantwortung für das Scheitern des Prozesses.“

Tatsächlich stand Metzger im Zusammenhang mit der gescheiterten Fusion der DRK-Kreisverbände Villingen-Schwenningen und Donaueschingen in der Kritik. Aus internen Reihen war von einer fehlenden Bindung zwischen dem Geschäftsführer und der Basis die Rede. Zwischen den Mitgliedern in VS und Donaueschingen waren Grabenkämpfe ausgebrochen.

Um einen geordneten Übergang sicherzustellen, habe sich Metzger bereit erklärt, bis auf weiteres zur Verfügung zu stehen. „Selbstverständlich wird umgehend mit dem Wiederbesetzungsverfahren begonnen“, heißt es in der Mitteilung.