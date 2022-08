Nach Fanta 4 ist vor Mark Forster

Auch am letzten Festivaltag präsentiert der Sommersound VS am Freitag, 12. August, einen Top-Künstler: Mark Forster. Dieses Konzert findet im Gegensatz zu den anderen Konzerten nicht am Druckzentrum Südwest in Villingen statt, sondern auf dem Messegelände in Schwenningen. Dass Forster gute Laune versprühen kann, weiß man spätestens seit den Hits "Chöre", "Sowieso" und "Wir sind groß". Tickets für das Konzert, das am Freitag, 12. August, bereits um 19 Uhr (Einlass 17 Uhr) beginnt, gibt es unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90.