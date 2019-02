Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs ist am Mittwoch ein 38-Jähriger aus VS-Schwenninger vor Gericht gestanden. Der Vorfall spielte sich an einem frühen Morgen in der Dauchinger Straße ab.

Der Angeklagte gibt zu, dass er während der Fahrt auf gerader Strecke eingeschlafen und sein Fahrzeug anschließend mit einem parkenden Auto kollidiert ist. Der Sachschaden beträgt über 19 000 Euro. Er wollte sich „nur Zigaretten holen“ – die Nacht habe er nicht schlafen können. Kurios wurde es allerdings erst nach dem Unfall.

Laut Zeugenangaben habe der Angeklagte sich als erstes eine Flasche Bier aufgemacht und diese in schnellen Zügen geleert. Er sei ums Auto gegangen, um den Schaden zu begutachten und wollte anschließend einen Abschleppwagen rufen. Der Frau, die ihm unmittelbar nach dem Unfall Hilfe angeboten hatte, verständigte die Polizei. Noch bevor diese anwesend war, wurde auch schon die zweite Flasche aus dem Kofferraum geholt und ausgetrunken.

Das erklärte laut Gutachterin auch den anschließend gemessenen Alkoholwert von 0,48 Promille. Es war allerdings nicht das einzige, was die Beamten im Blut des Verkehrssünders vorfanden. „Die Werte der Abbaustoffe zeugen von einem Konsum von Diazepam deutlich über dem therapeutischen Bereich. Des weiteren wurden hohe Mengen an Amphetamin vorgefunden!, so die Gutachterin.

Laut Angaben des Angeklagten nahm er das Beruhigungsmittel gegen Schmerzen, die offenbar durch seine Leberzirrhose verursacht wurden. Das Amphetamin nutze er, damit er „aktiver werde“. Aufgrund der festgestellten Mengen attestierte die Gutachterin, dass die „Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben“ war. Hinzu kam, dass er ohne Führerschein fuhr und zum Tatzeitpunkt wegen verschiedener Vergehen auf Bewährung war. Aus diesem Grund folgte Richter Christian Bäumler weitgehend dem Plädoyer des Staatsanwaltes und verurteilte ihn zu zwölf Monaten Haft ohne Bewährung. „Meiner Auffassung nach ist der Angeklagte eine Gefahr für die Allgemeinheit. Stellen Sie sich vor, in dem Auto hätte jemand gesessen“, so der Richter zur Urteilsbegründung.