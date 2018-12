Der Odem einer schönen Weihnacht wehte über den Muslenplatz, der seit Jahrzehnten der Chorgemeinschaft und der Stadtmusik eine ideale Plattform für einen stimmungsvollen Festtagsauftritt bietet. Auch in diesem Jahr erfreute das Weihnachtssingen der Schwenninger Vereine wieder mehrere Hundert Zuhörer.

Die meisten von ihnen kamen aus ihrem warmen Zuhause, um in einer kühlen Nacht die von weihnachtlichem Wohlklang getränkte Atmosphäre mitzuerleben. Joachim Budde moderierte gut gelaunt das von der Chorgemeinschaft unter Leitung von Kristina Becker und der Stadtmusik unter Leitung von Manfred Wössner gestaltete Platzkonzert. Dessen weihnachtliche Tradition reicht in eine Zeit vor der Gestaltung des Muslenzentrums zurück und fand einst auf dem Marktplatz statt.

In seiner letzten Ansprache an die Zuhörer bezeichnete der scheidende Oberbürgermeister Rupert Kubon die Texte der Weihnachtslieder als den Ausdruck einer tiefen Sehnsucht der Menschen nach Erfüllung, Liebe, Frieden und Heil.

Das Weihnachtssingen eröffnete die Stadtmusik, die in der Folge im Wechsel mit der Chorgemeinschaft mit einer Reihe an Advents- und Weihnachtsliedern aus aller Welt das Publikum fröhlich stimmte. Gemeinsam stimmten die Musikvereine ein Medley an Weihnachtsliedern an, das es den Zuhörern ermöglichte während jeweils zwei Strophen mitzusingen. Genau 200 Jahre ist es her, als sich das weltbekannte „Stille Nacht, heilige Nacht“ rund um den Globus ausbreitete und in mittlerweile 268 Sprachen erklingt. Festlicher Glanz breitete sich zum Abschluss bei dem von allen Anwesenden innig vorgetragenen „O du fröhliche“ über dem Platz aus. Glühwein gab es von der Feuerwehr und das DRK war für Notfälle gewappnet.