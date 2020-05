Es ist soweit: Das Franziskanermuseum in der Rietgasse in Villingen öffnet am Samstag, 16. Mai, 13 Uhr, wieder seine Türen. Unter Beachtung der Hygieneregeln werden somit am Internationalen Museumstag, Sonntag, 17. Mai, 11 bis 17 Uhr, alle Dauerausstellungen des Hauses zugänglich sein. Die Abteilungen Keltisches Fürstengrab Magdalenenberg, Schwarzwaldsammlung, Stadtgeschichte und Fastnacht können zu den bisherigen Öffnungszeiten bei freiem Eintritt besucht werden.

„Wir freuen uns auf unsere Gäste“, so Museumsleiterin Anita Auer. „Für einen entspannten Museumsbesuch haben wir ein Konzept erarbeitet, das Besucherinnen und Besucher wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen schützen soll“, zeigt sie weiter auf. Dieses beinhaltet unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Besucherleitung durch das Gebäude. Pünktlich zur Wiedereröffnung und als besonderes Angebot zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, kann im Verbindungsgang des Franziskanermuseums zusätzlich die Ausstellung „Wasser ist Leben. 125 Jahre Druckwasserversorgung in Villingen-Schwenningen“ besichtigt werden. Die Ausstellung der Stadtwerke VS GmbH (SVS) zeigt den Besuchen mit überlebensgroßen Bild- und Infowänden sowie Filmsequenzen die spannende Geschichte der Wasserversorgung. Alle Museumsveranstaltungen wie Führungen und Vorträge müssen weiterhin ausfallen.