„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Rainer Sunderer, Ausrichter der 30. Süddeutschen Motorradausstellung (Süma), registrierte am Wochenende aufgrund der Coronavirusgefahr weniger Besucher als sonst. Erfreulich aber: Keiner der rund 70 Aussteller hatte abgesagt. Auch von behördlicher Seite gab es keinerlei Einschränkungen.

Gleichwohl war der Betrieb an den Ständen der Vertragshändler von Motorrädern, Quads und Trikes und den Anbietern von Zubehör in drei Messehallen überschaubarer als sonst. Dafür war das Interesse ungebrochen groß an den neuesten Modellen für Einsteiger, an der hubraumstarken Mittelklasse oder den Maschinen der High-End-Elektronikklasse, egal, ob mit zwei, drei oder vier Rädern ausgestattet.

Stolz können Messemacher Sunderer und sein inzwischen aus vier Generationen bestehendes Familienteam auf die Marken sein, die man auf größeren Messen vergeblich sucht. „Manche kommen ausschließlich zu uns“, weiß der Motorradspezialist aus Herzogenweiler. Das Messepublikum setzt sich aus sehr unterschiedlichen Fans der Branche zusammen. Hier die schon optisch an ihrem „rockigen“ Erscheinungsbild zu erkennenden Cruiser, dort die Abenteurer auf der Suche nach reisetauglichen Bikes und mit Blick auch auf das Angebot von Reiseveranstaltern. Hier die Herren und Damen mittleren Alters, die sich endlich einen lang gehegten Traum erfüllen wollen, dort die junge Racing-Generation.

Alle fanden auf der Süma Bekleidung und Helme, Stiefel und Handschuhe, Voraussetzung für sicheres Fahren. Überhaupt die Sicherheit: „Sie nimmt bei der Nachfrage immer breiteren Raum ein“, hat Rainer Sunderer in 30 Jahren Süma beobachtet. Das Angebot von Fahrsicherheitstrainings wächst.

Zum ersten Mal wurden ans Motorrad montierbare Ausleger gezeigt, die, einem „Stützrad“ gleich, ein effektives Schräglagentraining ermöglichen. Das Thema werde er bei der 31. Süma 2021 auch im Rahmenprogramm im Außenbereich aufgreifen, kündigt Sunderer an. Und ist es dann doch passiert, helfen Unfallsachverständige wie Clemens Hummel aus Villingen.