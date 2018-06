Nach sechseinhalb Messetagen hat die Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH (SMA) am Freitagnachmittag eine erste Zwischenbilanz gezogen. Wie die Auswertung der jährlichen Händlerbefragung zeigt, ist nicht nur die SMA zufrieden, sondern offensichtlich auch ein Großteil der Aussteller. Einzig die Anbieter aus der Mode-, Kosmetik- und Schmuck-Branche liegen laut Stefany Goschmann, Geschäftsführerin der SMA, deutlich unter dem Durchschnitt.

Von den rund 700 Ausstellern haben sich 48 Prozent an der Umfrage beteiligt, was für Goschmann zufriedenstellend ist. Dass die Südwest Messe vor allem auch eine Kontaktbörse ist, bestätigt die Befragung. 92,3 Prozent versprechen sich neue Kundenkontakte, 83 Prozent nutzen die neun Tage in Schwenningen um Kontakte zu pflegen und ebenfalls so viele haben das Ziel, auf der Messe etwas zu verkaufen. „Das ergibt sich natürlich aus der Mischung zwischen Produktanbietern und denjenigen, die an ihren Ständen nur beraten“, erklärt die SMA-Chefin, warum das Verkaufsziel nicht bei 100 Prozent liegt.

Für 60 Prozent der Befragten ist jetzt schon sicher, dass sie im kommenden Jahr wieder zur Südwest Messe kommen. Allerdings haben sich 4,6 Prozent bereits dagegen entschieden. Stefany Goschmann stellt anhand der Befragung und persönlicher Gespräche fest, dass die Erwartungen an die Messetage bei einigen Anbietern gestiegen sind. „Das ist daran abzulesen, dass nach Angaben der Händler zwar die Erwartungen bisher nicht vollends erfüllt wurden, das Verkaufsergebnis aber bereits dem des vergangenen Jahres entspricht“, erklärt sie. Neue Aussteller hingegen würden meist mit niedrigeren Erwartungen anreisen, weshalb deren Befragungsergebnisse deutlich positiver ausfallen.

„Da sind einige dabei, die mit weniger gerechnet haben“, sagt Goschmann. Auch wenn die Messeleitung mit dem bisherigen Verlauf zufrieden ist, gibt es den einen oder anderen Wermutstropfen. Einer davon ist der fehlende Stand der Landfrauen. Seit Jahren waren sie stets fester Bestandteil, konnten in diesem Jahr laut Goschmann den Aufwand aber nicht stemmen. „Wir haben alles versucht, aber wenn sie nicht in der Lage sind, den Stand mit ihren Ehrenamtlichen zu betreuen, sind wir leider machtlos“, bedauert Goschmann. „Dass sie fehlen, wird oft an uns herangetragen“, ergänzt sie.

Auch im afrikanischen Dorf herrscht laut Goschmann „Savanne“. Wie Projektleiter Tobias Ertl erklärt, gab es zwei Wochen vor Messestart „mindestens zwölf Absagen“, weil die Aussteller aus Ghana kein Visum bekommen haben. „Wir werden nach der Südwest Messe mit der Botschaft sprechen, um die Hintergründe vor allem mit Blick auf das nächste Jahr aufzuarbeiten“, versichert Goschmann. (sbo)