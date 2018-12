Die Hans-Sachs-Straße in VS-Schwenningen ist am Montagabend Schauplatz eines tragischen Unglücks gewesen, bei dem ein 69-jähriger Rollstuhlfahrer gestorben ist (wir berichteten). Ersten Angaben zufolge fiel er einer Vergiftung zum Opfer.

Es war zunächst der Brandgeruch, der die Nachbarin des alleinstehenden Mannes gegen 20.30 Uhr auf die Notlage im Erdgeschoss des Zwei-Parteien-Hauses aufmerksam machte. Die Frau wählte sofort den Notruf, woraufhin die Leitstelle sowohl die Feuerwehr VS-Schwenningen als auch den Rettungsdienst und die Polizei an die Einsatzstelle beorderte.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, hatten sich Nachbarn bereits Zugang zu der völlig verrauchten Wohnung verschafft – und sich damit offenbar in Lebensgefahr gebracht. „Als wir die Wohnung betreten haben, schlugen die Kohlenstoffmonoxid-Warner an“, berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Kikstein. Die Ursache hierfür war schnell gefunden: Im Schlafzimmer fand die Feuerwehr einen mobilen Gasofen. Kikstein: „Die Nachbarn hatten die Gasflasche bereits zugedreht.“ Im Vordergrund stand jedoch zunächst der 69-jährige leblose Bewohner, der sich in unmittelbarer Umgebung zum Ofen in seinem Rollstuhl befunden hatte. Es wurde unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, allerdings konnte der ebenfalls alarmierte Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen steht nun der mobile Gasofen, der die Tragödie ausgelöst hatte. Dieser hatte einen nebenstehenden Schrank in Brand gesteckt und damit für die Verrauchung gesorgt. Die Polizei schließt deshalb nicht aus, dass der Mann trotz der erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentration in der Wohnung an einer Rauchgasvergiftung infolge des Brandes starb. Um endgültige Erkenntnisse zur Unglücksursache zu erlangen, untersuchte die Kriminalpolizei am Dienstag den Brandort.