Drei Monate lang mussten die Bürger in VS auf den Wochenmarkt am Mittwoch verzichten – am 28. März ist es nun wieder so weit.

Sowohl in Villingen (Münsterplatz) als auch in Schwenningen (In der Muslen) werden zwischen 6.30 Uhr bis 12.45 Uhr wieder frische und regionale Produkte angeboten. Damit steht pünktlich für das Osterfest zusätzlich zum Samstagswochenmarkt wieder unter der Woche das umfangreiche Frischeangebot zur Verfügung. Noch etwas Geduld ist aber beim Start der Spargelsaison gefragt. Voraussichtlich erst Mitte April wird es auf den Märkten in größerem Umfang deutschen Spargel zu kaufen geben.