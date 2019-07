Die Gleitschirmschmiede U-Turn GmbH entwickelt das komplette Flugequipment für den laut Angaben des Unternehmens weltweit ersten Menschen, der alle Kontinente mit dem Gleitschirm beflogen hat. Erstmals sei es einem Menschen gelungen, die außergewöhnlichsten Plätze aller Kontinente mit dem wohl einfachsten Fluggerät zu befliegen, teilt U-Turn mit. Riesenfreude herrscht deshalb beim Tuninger Gleitschirmhersteller, der mit diesem Projekt eine Bestätigung seiner High-Tech Flügel sieht.

„Die Herausforderung war sehr groß, um dem Ausnahmepiloten für die widrigsten und teils herausfordernden Flugbedingungen das perfekte Material an die Hand zu geben. So musste der beste Mix zwischen Minimalgewicht und Haltbarkeit gefunden werden“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Die oberste Maxime liege jedoch bei der Sicherheit.

Petar Loncar gehört zur Weltelite der Gleitschirmpiloten und schreckt vor keinem Abenteuer zurück. Der Weltenbummler stammt aus Serbien und lernte dort auch Gleitschirmfliegen. Er ist Teil des U-Turn-Akrobatik-Teams und vertraut seit mehreren Jahren auf die Flügel von U-Turn. Der Herzblut-Abenteurer träumte schon lange von seinem Vorhaben, die spektakulärsten Flecken aller Kontinente mit dem Gleitschirm zu befliegen. Mit seinem jüngsten Flug in Australien lässt er seine kühne Vision Realität werden. Insgesamt bereiste er 65 Länder. Begonnen hat das Abenteuer für Loncar in Europa, wo er unzählige Flugspots mit dem Gleitschirm bereiste, darunter auch das Flugparadies Oludeniz in der Türkei, was aufgrund der enormen Höhendifferenz auch oft zum Gleitschirm-Akrobatik-Training genutzt wird. Afrika beflog der Ausnahmepilot durch Teile von Namibia. Auf dem asiatischen Kontinent flog der Abenteurer in der Wüste Gobi, wo er während mehreren Tagen keine Verbindung zur Außenwelt hatte. Die Temperaturschwankungen und Wüstenklima forderten seine Physis und verlangen vom Material alles ab. Den nordamerikanischen Kontinent bereiste Loncar vor der eindrucksvollen urbanen Kulisse Vancouvers.

Die wohl schwierigste Herausforderung stellte für den erfahrenen Flieger die beeindruckenden Eislandschaft der Antarktis dar. Das unzugängliche Gelände, starke Winde und extreme Minusgrade, machten das Fliegen zur Herausforderung. „Wenn sich unsere Gleitschirme in solchen Extremsituationen behaupten können, weiß man den hohen Entwicklungsaufwand wieder ganz anders wertzuschätzen“ so U-Turn-Gründer Thomas Vosseler.

Als letzten Kontinent beflog Petar Loncar Australien, wo er mit einem Streckenflug seinen Traum verwirklichte. Richtig begreifen konnte er es Anfangs nicht, danach überkamen Loncar große Glücksgefühle.

Geboren 1986 in Belgrad fliegt Petar Loncar seit 2007 Gleitschirm. Nach seinem Militärdienst konzentrierte er sich auf den Flugsport und entwickelte eine Faszination für Akrobatik Gleitschirmfliegen. Er perfektionierte einige der schwierigsten Tricks im Akrobatik-Gleitschirm-Fliegen, einschließlich dem Infinity-Tumbling, was die Aufmerksamkeit der Akro-Piloten auf der ganzen Welt auf sich zog.