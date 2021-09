Mit gleich acht Toren gelingt Wild Wings erster Saison-Sieg

Im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers haben die Eishockeyprofis aus Schwenningen am Freitag einen überragenden 8:3-Sieg eingefahren.

„Lasst uns die Ärmel hochkrempeln, Gas geben und den ersten Sieg einfahren“, heizte Stadionsprecher Domenic Liebing die Fans ein. Nun, Chancen waren im ersten Drittel durchaus da, doch die Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Schwenningen war durchaus bemüht, spielte auch ganz passabel, aber wie gehabt, vor dem gegnerischen Kasten waren die Wild Wings mit dem Latein am Ende.

Erst kam nichts, dann alles: Die Wild Wings erzielten im Mitteldrittel vier Tore. Zunächst ließen sie aber eine Topmöglichkeit aus. Boaz Bassen hatte vor dem gegnerischen Kasten nur mit einem Foul gestoppt werden können. Bassen erhielt einen Penalty, scheiterte aber an Treutle. Schließlich aber die Wende: Görtz netzte zum 1:1 ein (30.). Eine Minute später zog Turnbull in Überzahl ab und Bassen fälschte erfolgreich zum 2:1 ein. In der 36. Minute bejubelte Görtz bei Vier gegen Drei mit einem Schlagschuss ins kurze Eck das 3:1. Nur 31 Sekunden danach war es Alexander Karachun der immer noch in Überzahl zum 4:1 einlochte. Die Helios-Arena war längst zum Tollhaus geworden. In der 38. Minute schaffte Ryan Stoa das von den Fans kaum beachtete 4:2.

Weitere vier Schwenninger Tore dann im letzten Drittel. Selbst das Publikum auf den Sitzplätzen stand inzwischen – zu schön war der überragende Heimsieg. Zwar gelang auch den Nürnbergern noch ein Treffer, doch gegen den Schwenninger Torreigen konnten sie nichts mehr ausrichten.