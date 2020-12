Rund zwei Millionen Euro möchte die Stadt im kommenden Jahr in die Sanierung der VS-Straßen investieren. Der Gemeinderat hat nun eine Priorisierung beschlossen, um die Gelder zunächst an den dringlichsten Stellen einzusetzen, nachdem im vergangenen Jahr eine Firma eingesetzt wurde, um die Straßen flächendeckend zu befahren und den Straßenzustand zu bewerten. Auf der nun veröffentliche Liste stehen 76 doppelstädtische Straßen, die in verschiedene Sanierungsarten und dort mit jeweils entsprechender Priorität eingeteilt wurden.

Oberbürgermeister Jürgen Roth sprach gegenüber den Stadträten bei dem „stragtegischen Instrument“ von einer „Chance und einem Fortschritt“. Denn zukünftig, so wünscht es sich die Verwaltung, entscheidet der Gemeinderat über die Summe, die in die Straßensanierung investiert werden soll – die Umsetzung erfolgt dann nach der nun vorgestellten Priorisierungsliste. Insgesamt, so die ersten Schätzungen, besteht bei den aufgeführten Straßen ein gesamter Sanierungsbedarf von 25 Millionen Euro, welcher teilweise in den Jahren 2021 bis 2024 aufgearbeitet werden soll.

Das wiederum rief die AfD auf den Plan. Stadtrat Martin Rothweiler hielt dem OB die von ihm genannte Summe von einer Milliarde Euro vor, die zur Sanierung des gesamten Straßennetzes notwendig wäre. „Mit diesen 25 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre sind demnach nur zwei bis drei Prozent erfasst“, so Rothweiler, der betont: „Wenn wir also so weiter machen, sind wir in 120 Jahren fertig – wir sind viel zu langsam!“ Er appelierte an die Verwaltung, sich auf diese Kernaufgabe zu konzentrieren. „Da versagen wir.“

Gudrun Furtwängler (CDU) glaubt derweil, dass durch die Ausbesserung mit dem Dünnschichtasphalt „viel erreicht“ werden könne – die Bemühungen, diese Methode als Zwischenlösung anzuwenden, sollten deshalb weiter forciert werden. So könnten die Bürger mit geringen Mitteln von dem schlechten Zustand der Straßen entlastet werden.

Cornelia Kunkis (Grüne) wünschte sich für die Liste eine weitere Priorisierung – und zwar nach dem dort vorhandenen Verkehrsaufkommen. So sollen vielbefahrene Straßen vorrangig behandelt werden. Gleichzeitig machte sie sich dafür stark, dass die Radwege nicht in Vergessenheit geraten. Hierfür sollen auch die im Rahmen des Stadtradelns gewonnen Erkenntnisse mit einfließen.

Überfällige Sanierungen in VS

Dünnschichtasphalt: Burgstraße (bis Lichtensteinstraße), Dickenhardtstraße, Eichendorffstraße, Gewerbestraße (Schwenningen), Obereschacher Straße, Offenburger Straße, Vöhrenbacher Straße (westlich), Altstadtstraße, Brigachstraße, Güterbahnhofstraße (Villingen).

Auftrag einer Asphaltdecke auf den Bestand: Glaserstraße (Herzogenweiler), Römerweg (Zollhaus), Am Waldfriedhof (Schwenningen), Zufahrt Kompostanlage Unterer Dammweg (Villingen).

Tiefeinbau inklusive Fräsen: Burgstraße, Kreuzstraße, Messe (bis Tennishalle), August-Bebel-Straße, Brandenburger Ring, Rottweiler Straße, Schluchseestraße (Schwenningen), Weigheimer Straße (Mühlhausen), Augenmoostraße, Neuhauser Straße (Obereschach), Gottlieb-Daimer-Straße, Kalkofenstraße (Villingen).

Erneuerung aller Asphaltschichten: Stumpenstraße (Obereschach), Karlsruher Straße (Vockenhauser Straße bis Berliner Straße, Villingen).

Vollausbau: Spittelbronner Weg, Austraße (Spittel- bis Schützenstraße, Schwenningen).