In einem spektakulären DEL-Spiel haben die Schwenninger Wild Wings am Sonntag vor 9913 Zuschauern beim starken Tabellendritten Düsseldorfer EG mit 4:3 (1:0, 2:2, 0:1,1:0) nach Verlängerung gewonnen.

Bei den Wild Wings rückte Stürmer Tobias Wörle, der bei der 2:3-Heimniederlage am Freitag gegen Köln überzählig war, wieder ins Team, für ihn musste Marc El-Sayed auf die Tribüne.

Es waren gerade mal 62 Sekunden gespielt, da überwand Marcel Kurth mit seinem sechsten Saisontor Goalie Mathias Niederberger zum 0:1. Beide Teams gingen hohes Tempo. Glück für Schwenningen, John Henrion traf nur den Pfosten. Auf der anderen Seite brachte Andrée Hult ein tolles Zuspiel auf Stefano Giliati, der bekam aber die Scheibe nicht unter Kontrolle. Dominik Bittner und Kevin Marshall gerieten sich in die Wolle. Der Schwenninger kam mit zwei Strafminuten davon, während der Düsseldorfer deren vier kassierte. Das Überzahlspiel der Gäste war aber nicht gut genug. Anschließend musste SERC-Verteidiger Kyle Sonnenburg in die Kühlbox. Torwart Dustin Strahlmeier reagierte gegen Philip Gogulla aber glänzend. Und auch als der Schwenninger Schlussmann seinen Schläger verloren hatte, parierte er gegen Ryan McKiernan noch sensationell. Kurz vor Ende des gutklassigen ersten Drittels vergab Mirko Sacher das mögliche 0:2, der Verteidiger traf in aussichtsreicher Position den Puck nicht.

Nur 21 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da markierte Jaedon Descheneau den Ausgleich. Es war die erste Reihe der Düsseldorfer mit dem Kanadier sowie Philip Gogulla und Alexander Barta, die für reichlich Betrieb vor dem Schwenninger Gehäuse gesorgt hatte. Doch nur 20 Sekunden später schaffte Rihards Bukarts mit seinem sechsten Saisontreffer die neuerliche Gästeführung. Es war ein rasantes DEL-Spiel. Glück für die Neckarstädter, dass Ken André Olimb nur den Pfosten traf. Dann aber eine super Aktion von DEG-Torjäger Gogula, der vor dem Schwenninger Kasten blitzschnell reagierte und Strahlmeier keine Abwehrchance ließ, es hieß 2:2.

Die Düsseldorfer wechselten überraschend den Torhüter, für Niederberger kam Fredrik Petterson Wentzel. Der Schwede in Düsseldorfer Diensten wurde aber auch von den Schwenningern überwunden. Mirko Höfflin traf im Nachschuss mit seinem siebten Saisontor zur 3:2-Gästeführung. Die 100 mitgereisten SERC-Fans jubelten. „Das Momentum ist bei uns, das müssen wir nutzen“, meinte Wild-Wings-Co-Trainer Petteri Väkiparta vor Beginn des dritten Drittels.

Dominik Bohac bekam aber eine Zweiminutenstrafe. Die DEG agierte in Überzahl. Strahlmeier rettete gegen Henrion und Calle Ridderwall. Düsseldorf machte enorm Druck, auch Benedikt Brückner zog, wenn auch umstritten, eine Strafzeit. Die Einheimischen konnten Strahlmeier zunächst aber nicht überwinden. Dann aber doch bei fünf gegen fünf erzielte Düsseldorf den Ausgleich durch Olimb (56.).

„Jeder hat für jeden gekämpft“

Die Schwenninger mussten sich kurz darauf fragen lassen, warum sie in einer Szene sechs Nachschüsse zuließen und den überragenden Strahlmeier nicht unterstützten. SERC-Trainer Thompson nahm richtigerweise eine Auszeit. Die Wild Wings überstanden die reguläre Spielzeit ohne weiteres Gegentor.

Es ging in die Verlängerung. Hier brachte Bukarts ein feines Zuspiel auf Höfflin und der traf am Sonntag zum zweiten Mal ins Schwarze. Die Schwäne siegten bei einem starken Tabellendritten zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient. Siegtorschütze Höfflin: „Wir haben uns von den jeweiligen Ausgleichstreffern der Düsseldorfer nicht beeindrucken lassen, jeder hat für jeden gekämpft.“