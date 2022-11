Michael Hoyer aus Pfaffenweiler schätzt Enduro-Wandern in den Alpen

Michael Hoyer hat ein ganz besonderes Hobby, für das wenige Menschen Verständnis haben. Das Enduro-Wandern hat es dem Medienprofessor aus Pfaffenweiler angetan. In den vergangenen Jahren hat er rekordverdächtig oft die Berge Italiens mit seinem Motorrad erklommen.

Strahlend blauer Himmel, 2800 Höhenmeter, ein felsiger ein Meter breiter Steinweg, nebendran der klaffende Abgrund – es geht hoch auf den Gipfel mit dem Motorrad. Mit dem Motorrad? Da wird man erst kurz stutzig. Die schöne Szenerie aber mit dem gewissen Nervenkitzel ist für viele unverständlich, doch für Hoyer mittlerweile Urlaubsalltag. Seit über 39 Jahren fährt der professionelle Kommunikationscoach Motorrad. Mit gewöhnlichen Pässen und Touren auf geteerter Straße fing er an, doch "das war mir dann irgendwann zu wenig", erzählt Hoyer. Vor 15 Jahren hat er dann das Enduro-Wandern für sich entdeckt.

Man fährt dort, wo andere wandern. Als Regel Nummer eins gilt dabei: "Kein Teer unter die Räder." Ganz anders als beim Straßenfahren geht es nicht um den Kick der Geschwindigkeit, sondern darum, die mächtige Maschine im unwegsamen Gelände zu beherrschen. "Das hat viel mit Balance und noch mehr mit Mut zu tun", sagt der Off-Road-Fahrer aus Leidenschaft. In Deutschland ist "off-road" (nicht auf der Straße) fahren auf jeglicher Art von Wander-, Spazier- und Privatwegen verboten. In anderen Teilen Europas, beispielsweise in Frankreich und Italien, werden Enduro-Wanderer jedoch sogar verehrt. "Man ist ein Held. Wenn ich dort mit dem Motorrad im Gelände unterwegs bin, grüßen alle freundlich, und Wanderer freuen sich", erzählt Hoyer.

Die am besten geeigneten Wege, mit der schönsten Aussicht und der gewissen Herausforderung in Beschaffenheit, sind frühere Militärstraßen in den Westalpen zwischen Italien und Frankreich. In den vergangenen 15 Jahren unternahm Michael Hoyer 21 Reisen ins Piemont. Das Ziel auf jede seiner Reisen: den Gipfel erklimmen. Doch nicht immer gelingt das Vorhaben. "Anfang Juli liegt noch Schnee und Ende September schon wieder Schnee", erklärt er.

Die Wetterbedingungen müssen passend sein, damit der 600 Kilometer weite Weg in den Süden sich lohnt. Die Alpenroute Monte Jafferau gehört von den Konditionen her zu den schwierigsten aller Enduro-Wanderrouten und liegt auf 2800 Metern Höhe. Mit insgesamt 14 Anläufen hat Hoyer in diesem Jahr zum zehnten Mal erfolgreich den Gipfel erreicht. Doch das ist nicht sein einziger rekordverdächtiger Erfolg, auch die beliebte, 34 Kilometer lange und 2545 Meter hohe, Assietta Kammstraße ist er bereits zum zehnten Mal entlanggefahren.

Es ist ein gefährliches Hobby, vor allem wenn man es, so wie Michael Hoyer, die meiste Zeit allein ausführt. Es ist schwierig, passende Kollegen zu finden, deswegen zieht der Naturliebhaber lieber ohne Begleitung los. "Wenn einem was passiert, ist man halt allein." Er erzählt von einem Unfall, in den er bei einer seiner Touren auf der Assietta verwickelt war. "Ich lag dann da mit zwei gebrochenen Rippen, und dann muss man die Maschine eben aufstellen und weiterfahren." Und trotz mehrfacher brenzlicher Situationen und Gefahren, auf die man gut vorbereitet und innerlich gefasst sein muss, hat Michael Hoyer nicht vor, sein Hobby bald aufzugeben.

Auf die Frage, warum er denn immer und immer wieder an den gleichen Ort reist, antwortet er: "Das ist so ein Sehnsuchtsort von mir, da fühl ich mich extrem wohl." Außerdem sehnt er sich noch nach der perfekten Runde: Dieses eine Mal, bei der das Wetter noch ein Stück passender, die Kurven noch kontrollierter und die Freude noch ein Stück größer sein wird. "Es kann immer noch besser gehen. Es war dieses Jahr allerdings schon ziemlich perfekt, doch ich glaube, ich bin da nächstes Mal wieder."