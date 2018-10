Die Messehalle C in VS-Schwenningen wird erstmals zum Fernsehstudio. Die Aufzeichnungen der ersten vier Folgen einer neuen Schlagershow mit Andy Borg als Gastgeber finden am 13. und 14. sowie am 17. und 18. November statt.

„Das finde ich super“, freut sich Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der Messegesellschaft. Das werde auf jeden Fall eine spannende Sache, „eine Fernsehproduktion hatten wir noch nie in einer der Messehallen“. Das SWR-Fernsehen präsentiert eine neue Musikshow mit einem der beliebtesten Gastgeber im deutschsprachigen Fernsehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die erste Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wird am Samstag, 22. Dezember, 20.15 Uhr, im Dritten ausgestrahlt. Danach gibt es monatlich eine neue Ausgabe.

Schauplatz der neuen Show ist eine gemütliche Weinstube, in der Stars der Schlagerszene und der Volksmusik ebenso auftreten wie Musiker aus dem Südwesten, die in der Sendung ihre Heimatregion vorstellen. Andy Borg führt dabei auf charmante und witzige, aber auch bodenständige Art und Weise als Moderator durch das Programm und entlockt seinen Gästen die ein oder andere Geschichte aus ihrem Leben.

Bis die Messehalle C zur gemütlichen Weinstube umgestaltet wird, sei ein enormer technischer Aufwand notwendig. Patricia Rademacher zeigt sich beeindruckt vom ersten Termin mit den Technikleuten des Fernsehens. „Die werden einen Raum im Raum konzipieren und eine Illusionswelt schaffen.“ Elf Tage lang werde das Fernsehteam in der Messehalle verbringen, mit Aufbau und Aufzeichnung der Sendungen. Glücklicherweise sei die Halle gut gerüstet, um fast allen Anforderungen gerecht zu werden.

Einzig bei den Lan-Anschlüssen musste die Messegesellschaft passen. „Das können wir nicht liefern, dazu fehlt uns die Breitbandverkabelung“, so Rademacher. Die Fernsehmacher lösen dieses Problem nun mit einer externen Firma. Für Patricia Rademacher ist dies erneut ein Beweis dafür, wie dringend notwendig der Anschluss an das Glasfasernetz ist. Bei der Südwestmesse stoße die Messeleitung auch immer wieder an ihre Grenzen, denn es sind nur kleine Kapazitäten an WLan-Anschlüssen vorhanden, geschweige denn Lan-Anschlüsse für höhere Datenmengen.

Die neue Fernsehproduktion lebt nicht nur von Stars und Sternchen, sondern auch von den Zuschauern. Sie können nämlich Teil der Produktion werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Viele Künstler haben ihren Besuch beim Schlager-Spaß zugesagt, teilt die Depro Dienstleistungsgesellschaft mit, die die Vermarktung der Produktion übernommen hat. Es sind die Amigos, Sigrid und Marina, Christian Lais, Nockis, Anita und Alexandra Hofmann, Bata Illic, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Olaf der Flipper sowie Patrick Lindner.

Die Messegesellschaft verfolgt außerdem ihr vor zwei Jahren gestartetes Konzept der Schlagerparty. Nach dem Fasnetopening und dem Winterstadl im vergangenen Jahr wird es laut Rademacher im Dezember einen Schlagerstadl geben.