Die dreitägige Berufsmesse Jobs for Future beginnt am Donnerstag und bietet den Besuchern eine umfangreiche Informations- und Stellenplattform. Den ersten Rekord gibt es schon vor Messebeginn: Mit 292 Ausstellern ist das Spektrum so groß wie noch nie.

In diesem Jahr dreht sich auf der Jobs for Future wieder vieles ums Mitmachen, Erleben und Ausprobieren. Die Messe, die von Donnerstag bis Samstag auf rund 9000 Quadratmetern hauptsächlich jungen Besuchern ein breites Spektrum an Berufen, Aus- und Weiterbildungen präsentiert, setzt auf Interaktion. So können Berufsbilder ganz praxisnah erkundet werden, Talente und Stärken entdeckt werden und im direkten Gespräch mit Unternehmensvertretern Netzwerke erschlossen werden.

„Neu ist in diesem Jahr, dass wir ein Button-System eingeführt haben“, berichtet Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH. Dabei könnten sich die Besucher unterschiedlich farbige Aufkleber an ihre Oberteile heften, wodurch ersichtlich ist, für welche Branchen oder Schwerpunkte sie sich interessieren. „Das soll vor allem denjenigen helfen, die Schwierigkeiten haben, mit Ausstellern in Kontakt zu treten“, erklärt Rademacher. Anhand der Buttons würden umgekehrt die Aussteller erkennen, wen sie ansprechen können und für wen sie die richtigen Informationen haben.

Zu den 292 Ausstellern zählen über 190 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung, mehr als 40 Hochschulen und Akademien, über 40 Weiterbildungseinrichtungen, 27 Angebote aus dem Pflegebereich sowie elf Gartengestalter, elf Schulen des Schwarzwald-Baar-Kreises und acht Hotels. Auch die Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen ist vor Ort – mit Stellenangeboten, aber auch als Arbeitgeber: „Wir feuern mit allem was wir haben“, sagt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur.

Die Standorte der Unternehmen in den Messehallen sowie deren Stellenangebote finden die Besucher tagesaktuell in der Messe-App, die sich die Besucher kostenfrei auf ihr Smartphone herunterladen können. „Die App wird von den Ausstellern täglich aktualisiert, um so einen weiteren Service zu bieten“, erklärt Patricia Rademacher. Doch die Jobs for Future richtet sich nicht nur an junge Gäste, die auf der Suche nach dem Traumberuf sind. Die drei Säulen, welche die Messe seit Jahren auszeichnen, sind Arbeitsplätze, Ausbildung und Weiterbildung. Letztere wird das Regionalbüro und Netzwerk für berufliche Fortbildung Schwarzwald-Baar-Heuberg schwerpunktmäßig vertreten. „Wir haben erstmals einen Gemeinschaftsstand mit sechs Mitgliedern und wollen den Besuchern vermitteln, wie wichtig es ist, immer in Bewegung zu bleiben und, wenn man einmal hingefallen ist, wieder aufzustehen und den Wiedereinstieg zu schaffen“, erklärt Büroleiterin Ulla-Britt Voigt.

Das Landratsamt setzt wie schon im vergangenen Jahr auf seine Messe-Scouts. „45 Schüler der David-Würth- sowie der Albert-Schweitzer-Schule werden Schülergruppen durch die Hallen und zu Ständen führen“, erklärt Boris Schmid vom Dezernat I. Bislang seien für diese geführten Messebesuche etwa 550 Schüler angemeldet.

Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg, ist es wichtig, dass auch die Eltern mit ins Boot geholt werden. „Es ist statistisch erwiesen, dass die Eltern zu 80 Prozent Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder nehmen“, sagt Furtwängler. Dazu findet am Donnerstagabend um 19 Uhr auch ein Workshop für Eltern statt.

Die Messe ist in diesem Jahr am Anschlag, wie Projektleiterin Karin Huber erklärt: „Die Fläche, die zur Verfügung steht, ist bis auf den letzten Meter voll.“ Für Messe-Geschäftsführerin Stefany Goschmann steht jetzt schon fest: „Nächstes Jahr werden wir ausbauen müssen.“

