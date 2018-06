Ein eingeschalteter Herd hat am Sonntagnachmittag in VS-Schwenningen für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Es war gegen 17.15 Uhr, als Anwohner der Integrierten Leitstelle einen vermeintlichen Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wasenstraße meldeten. Als Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kurz darauf an der Einsatzstelle eintrafen, drang Rauch aus den Fenstern einer Wohnung im Dachgeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bewohner das betroffene Haus bereits verlassen.

Ein Trupp unter Atemschutz begab sich in das Obergeschoss des Hauses, musste sich zur verschlossenen Brandwohnung allerdings erst Zugang verschaffen. Nach der Erkundung der Lage konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Die Wohnung ist leer und hinter der verschlossenen Küchentür brennt es lediglich im Bereich des eingeschalteten Herds. Dieser wurde von den Einsatzkräften ausgeschaltet, ehe die brennenden Gegenstände unter den Augen einiger Schaulustiger ins Freie gebracht wurden. Auch die Einbauküche und die Holzdecke hatten laut Polizei Feuer gefangen.

Der Schaden liegt bei rund 20 000 Euro

Über die Drehleiter belüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter, anschließend konnten die Bewohner das Haus wieder betreten. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 20 000 Euro. Während des Einsatzes musste die Wasenstraße für den Verkehr gesperrt werden. (sbo)