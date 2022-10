Mehrere Einbrüche in Gartenhäuschen

In mehrere Gartenhäuschen einer Kleingartenanlage in der Straße Vor der Gasse in Tuningen sind bislang noch unbekannte Täter eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Einbrüche passierten im Zeitraum zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 16 Uhr.

Die Unbekannten brachen die Schlösser von insgesamt sechs Gartenhäuser auf und verschafften sich so Zutritt. Außerdem durchsuchten sie, wie die Polizei weiter mitteilt, mehrere zu den Häusern gehörende Werkzeug- und Gartenschuppen. Was den Unbekannten bei ihrer Einbruchstour in die Hände fiel, muss die Polizei erst noch ermitteln. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, oder die Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 / 850 00, zu melden.