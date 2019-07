Der Schwenninger Federnhersteller Meder ist zum Abschluss des Geschäftsjahres mit seinem Ergebnis zufrieden. Das Unternehmen teilte mit: Trotz schwächelnder Wirtschaft sei ein Umsatz von 25,5 Millionen Euro erzielt worden.

Der Produzent von Präzisionsfedern hat zum Abschluss des Geschäftsjahres seine Mitarbeiter zu einem Sommerfest eingeladen. Wie in den vorherigen Jahren wurde zusammen gegrillt und gefeiert. Im Rahmen des Festes stellte der Geschäftsführer Magnus Mauch vor 140 Mitarbeitern die Zahlen des vergangenen Geschäftsjahres vor. Der Umsatz von 25,5 Millionen Euro sei erfreulich. Außerdem sei trotz wankender Konjunktur bei Meder kräftig investiert worden, um weiterhin den Wandel der Industrie sowie die steigende Nachfrage an höchstpräzisen Federn zu decken.

2,2 Millionen Euro wurden investiert, vor allem in neue Produktionsanlagen und die Optimierung von internen Prozessen. „Insbesondere in Sachen Qualitätsmanagement und Kundenzufriedenheit konnten wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung machen“, sagte Mauch. Besonders betonte der Geschäftsführer, dass es durch die Optimierungen im Vergleich zum Vorjahr rund ein Drittel weniger Reklamationen gab.

Viele Angebote für die Mitarbeiter fanden rege Beteiligung: So leasen bereits rund 35 Mitarbeiter ein neues E-Bike über Meder und viele weitere nutzen die Vergünstigungen, die durch die Betriebszugehörigkeit zum Federnspezialisten angeboten werden. „Ebenfalls erfreulich ist die Begeisterung der Meder-Belegschaft für gemeinsame Aktivitäten rund um einen gesünderen Alltag“, hob Mauch hervor. So war Meder mit einem 20-köpfigen Team beim letzten Schwenninger Firmenlauf vertreten. Weitere 35 sportbegeisterte Mitarbeiter stellten sich unter dem Motto „Meder läuft nach Palermo“ einem Projekt, bei dem jeder 10 000 Schritte pro Tag zu absolvieren hatte und übertrafen das selbstgesteckte Ziel durchschnittlich um ganze 4400 Schritte pro Tag.

Um neue Kräfte für das kommende Geschäftsjahr zu sammeln, wurde im Anschluss an die Präsentation durch die Geschäftsführung wieder bei gemütlicher Musik und Bewirtung gemeinsam gegessen und gefeiert.