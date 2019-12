Marktplatz ist bei Nacht „ein blinder Fleck“

Zu kalt sei der Platz, viel zu dunkel und ältere Damen seien nach Einbruch der Dämmerung um ihre Sicherheit besorgt: So lauten die Klagen mancher Bürger und Geschäftsinhaber bezüglich der Beleuchtung des neuen Marktplatzes. Die Stadt verspricht schnellstmögliche Verbesserungen.

Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist der VS-Schwenninger Marktplatz ein unwirtlicher Ort. So sehen es zumindest einige Bürger und Inhaber der anliegenden Geschäfte. „Es ist schon sehr dunkel. Es fehlen auch die Beleuchtungen umliegender Geschäfte“, sagt Birgit Messner von der Boutique Casa Moda. Einige Kunden, gerade auch ältere Damen, hätten Angst geäußert. Das Modegeschäft wurde Ende November während des laufenden Betriebs ausgeraubt. Auch das sorgt nicht gerade für ein Gefühl von Sicherheit. Sobald es dämmert, so Messners Beobachtung, seien kaum noch Passanten auf dem Platz unterwegs. Sie fordert: „Der Platz muss belebt werden!“ Auch Giuseppe Lo Porto vom Friseur-Salon G&G Hairdresser teilt die Einschätzung, dass der Platz nur unzureichend beleuchtet ist. „Es ist mir auch schon aufgefallen. Es ist ein großer Platz. Wenn ich gegen halb Neun gehe, ist es schon sehr dunkel.“

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hatte SPD-Stadtrat Siegfried Heinzmann das Thema eingebracht. „Aus der Bevölkerung erreichte mich die eine oder andere Aufregung, dass der Platz nachts zu dunkel ist. Man sieht nicht was auf dem Boden ist.“ Vermutlich würden auch Sicherheitsbedenken hinter den Klagen stecken. Daher habe er in der Sitzung angeregt, den Mittelbereich auf „irgendeine Art“ zu beleuchten.

Denn in der Winterzeit, wenn es regnet oder nass ist, sehe man schlicht zu wenig. Heinzmann hat sich selbst vor Ort ein Bild gemacht. Durch die bisherige Beleuchtung käme der Platz zudem nicht richtig zur Geltung. „Es ist so schön geworden, aber bei Nacht ist er ein blinder Fleck.“ Heinzmann gibt an, er habe mit Bürgermeister Detlev Bührer gesprochen. „Er will sich das mal anschauen.“

Von Seiten der Stadt heißt es, dass dies bereits geschehen sei. „Bürgermeister Bührer hat sich einen Eindruck verschafft und auch mit einer Geschäftsinhaberin gesprochen“, versichert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt. Seine Einschätzung ist, es könne noch nachgebessert werden. Das Amt für Grünflächen und Tiefbau sei beauftragt worden, sich – gemeinsam mit den Stadtwerken, die für die Beleuchtung zuständig sind – mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Es wird sicherlich in diesem Jahr keine Lösung mehr geben“, so Brunner. „Aber wir werden uns um Verbesserungen bemühen.“

Eine Lösung könnte sein, die Stärke der bisherigen Leuchten zu erhöhen. Dies gehe dann natürlich auch mit einem erhöhten Stromverbrauch einher, so Brunner. Bezüglich der Erhöhung der Leuchtstärke müsse man sich auch anschauen, was das dann für die Anwohner bedeuten würde, da deren Wohnungen einer erhöhten Blendung ausgesetzt wären. Die Installation einer weiteren Leuchtquelle in der Mitte des Platzes könnte hingegen die Nutzbarkeit einschränken. Bührer sei zu der Ansicht gelangt, dass alle Marktplatzbereiche relativ gut beleuchtet und einsehbar seien. Zugleich sagt Brunner aber auch abschließend: „Wir werden uns schnellstmöglich um eine Verbesserung der Beleuchtung bemühen.“

Darauf hofft auch Natalia De Fortis Nadi vom angrenzenden Stickerei-Expert. „Ich arbeite bis sechs Uhr. Dann ist alles zu dunkel, die Strahler sieht man kaum. Die Strahlen irgendwie nach oben, das Licht verschwindet.“ Sie fände es gut, wenn die Stadt eine Erhöhung der Lichtkraft veranlassen würde, teilt aber auch die Sorge, dass Anwohner in ihren Wohnungen geblendet werden könnten. De Fortis Nadi findet den Platz schlicht zu kalt. „Irgendwas fehlt, es muss doch ein bisschen strahlen.