Eine überraschende Personalie vollzieht sich, mitten in der Corona-Pandemie von vielen unbemerkt, bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen: Marina Jung ist nicht mehr die Betriebsleiterin der Technischen Dienste Villingen-Schwenningen. Jürgen Epting soll ihre bisherige Position einnehmen.

Im OB-Wahlkampf war sie eine der Widersacherinnen von Jürgen Roth. Seit dessen Wahlsieg war Marina Jung dem neuen Oberbürgermeister als eine leitende Mitarbeiterin der Stadtverwaltung unterstellt.

Und während mancher Beobachter angesichts der durchaus pikanten Personalkonstellation schon früh mit raschen Personalveränderungen an der einen oder anderen Position gerechnet hat, war es stattdessen absolut ruhig geworden. Kein Eklat. Keine öffentlichen Machtspielchen.

Umso überraschender kommt nun die Bestätigung der städtischen Pressestelle auf eine Anfrage unserer Zeitung: Ist Marina Jung nicht mehr Chefin der Technischen Dienste? Tatsächlich: „Frau Jung nimmt nach der Rückkehr aus der Elternzeit eine Teilzeit-Stelle in der städtischen Vergabestelle wahr“, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Die Mitarbeiterin ist damit künftig dem Ersten Bürgermeister Detlev Bührer unterstellt.

An ihre bisherige Position soll, geht es nach den Plänen der Verwaltung, Jürgen Epting rücken. Er ist stellvertretender Leiter und führt derzeit die Geschäfte des Eigenbetriebs – nun wird er dem Gemeinderat „als Nachfolger von Frau Jung vorgeschlagen“. Der Gemeinderat, so heißt es vonseiten der Stadt, werde voraussichtlich am 6. Mai darüber entscheiden.