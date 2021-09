Marianne Kriesche gestorben

Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Villingen-Schwenningen trauern um ihre Gründungspräsidentin Marianne Kriesche-Karuth, die jetzt wenige Wochen vor ihrem 90. Geburtstag gestorben ist.

Nachdem die Pädagogin erstmals während eines Schüleraustauschs in den USA dem weltweit größten internationalen Club berufstätiger Frauen begegnet und dann in Überlingen auf einen deutschen Club gestoßen war, startete sie bald eine Initiative, in VS ebenfalls eine soroptimistische Vereinigung von Frauen innerhalb der weltweiten Organisation aufzubauen, teilt der Club mit. Der Club VS wurde 1997 gegründet und hat inzwischen mit einer Vielzahl von Projekten national und international wertvolle Unterstützung und konkrete Hilfe geleistet.

Mit dieser Initiative war Kriesche-Karuth ebenso erfolgreich wie als Schulleiterin des Hoptbühl-Gymnasiums, der Pflege der Städtepartnerschaft mit Zittau, der Leitung einer Vielzahl von Sprachkursen und Studienfahrten sowie in der Kommunalpolitik und weiteren Bereichen. Nach der Pensionierung übernahm sie eine zweijährige Gastprofessur in Tula.