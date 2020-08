Wespen sind aggressive Insekten, die ohne Grund stechen, drei Stiche einer Hornisse führen zum Tode – Ralf Claaßen, Fachberater für Wespen und Hornissen, räumt mit diesen Mythen auf. Das Zusammenleben lässt sich entsprechend gestalten, ohne einen Stich befürchten zu müssen.

Eigentlich sieht die Mittlere Wespe ganz hübsch aus, findet Ralf Claaßen, der in Kooperation mit dem Tierschutzverein Villingen-Schwenningen für alle Fragen rund um Hornissen und Wespen zur Verfügung steht. Die Mittlere Wespe sei in Villingen-Schwenningen besonders stark vertreten, auffällig an den Pflanzenbestäubern seien die orangenen Fühler. Ein Volk dieser Wespenart besteht aus circa 300 bis 400 Insekten, die in einem Nest mit einem ungefähren Durchmesser von 25 Zentimetern leben. Der Bau des Nestes dauert in etwa drei bis vier Wochen.

„Sie sind Vegetarier. Sie holen sich ihre Kohlenhydrate von Baum und Pflanzensäften und auch dem Honigtau von Blattläusen. Und ihre Brut füttern sie mit Insekten wie Fliegen und Mücken“, informiert der Fachberater. Im September beginnen die Königinnen sich einen Überwinterungsort zu suchen. Im darauffolgenden Monat zerfällt das Nest, das Volk, auch Staat genannt, löst sich auf. Die abgestorbenen Wespen dienen vor allem für Vögel als proteinhaltige Nahrungsquelle. Im Frühjahr gründet die Königin dann einen neuen Staat.

Ralf Claaßen ist einer von fünf Fachberatern im Schwarzwald-Baar-Kreis. „Wir beraten Leute bei Fragen rund um Wespen und Hornissen“, erzählt er. Am häufigsten werde er gefragt, was man tun kann, wenn man ein Wespennest auf seinem Grundstück habe. Claaßen und seine Kollegen helfen dann gerne, die Wespennester umzusiedeln oder das Zusammenleben mit den Menschen für beide Parteien entsprechend zu gestalten. Möglich sei, das Nest abzuschirmen.

Bei einer Beratung werden Lösungen angestrebt, die eine Tötung der Tiere vermeiden. In 80 Prozent der Fälle könne sogar eine Akzeptanz der Nester erzielt werden. „Am Ende einer Beratung steht immer die Rettung einer Wespenfamilie und die Rettung der Nachkommen für das nächste Jahr. Es ist immer eine Gratwanderung, um die Interessen für beide Seiten zu wahren“, verdeutlicht Claaßen. Im Gespräch betont Claaßen immer wieder, dass die Insekten friedliche Tiere seien. Die Aggressivität, die den Tieren nachgesagt wird sei lediglich ein Vorurteil. Die Tiere seien jedoch bereit, ihr Nest zu verteidigen. „In meinen vier Jahren Beratertätigkeit habe ich keinen einzigen Stich abbekommen“, erklärt er.

Der Fachberater rät, eine Erschütterung des Nests zu vermeiden, das Nest nicht anzufassen, nicht in das Nest rein zu pusten und zum Nest zwei Meter Abstand zu halten. „Meinen letzten Geburtstag habe ich zwischen vier Wespennestern gefeiert“, erzählt Claaßen. Das sei auch gar kein Problem gewesen. Man müsse einfach nur die Regeln einhalten, damit sich die Wespen weder gestört noch bedroht fühlen.

Neben der Mittleren Wespe lebt auch die Feldwespe in Villingen-Schwenningen, informiert Claaßen. Diese werden von den Menschen meist gar nicht wahrgenommen. Über dem Eingang des Umweltzentrums in VS-Schwenningen, gibt er ein Beispiel, sei ein Nest genau dieser Wespenart zu finden. „Die meisten bemerken das gar nicht“, ist sich der Fachberater sicher. „Man kann gut mit den Wespen auskommen“, betont Claaßen abschließend. Damit räumt er mit dem Aberglauben rund um die Pflanzenbestäuber auf. „Fahrradfahren oder laufen lernen – fast jeder kann es und ist beim Erlernen schon einmal gestürzt. Warum ist ein Stich das große Problem? Wir müssen lernen mit Wespen umzugehen.“