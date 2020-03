Malteser sind ein rühriges Team

Der Malteser Hilfsdienst in Villingen traf sich zur Jahreshauptversammlung. Man hatte sich entschlossen, wegen der Corona-Diskussion die Ortsversammlung in kleinerem Rahmen durchzuführen. So begrüßte der Stadtbeauftragte Michael Fritzer neben den aktiven auch einige der passiven Mitglieder.

Bernhard Sperling, extra aus Salzburg angereist, sprach ein Gebet zur Einstimmung in den Abend. Als Vertreter der Diözesanleitung übermittelte Harry Zoll Grußworte der Diözesangeschäftsstelle. Danach konnten die Berichte aus den einzelnen Bereichen vorgetragen werden. Die Malteser-Jugend besteht im Moment aus neun Jungen. Diese treffen sich immer montags ab 18.30 Uhr in der Dienststelle zur Ausbildung, aber auch aufgrund der Geselligkeit. Organisiert wird die gesamte Jugendgruppe von dem Jugendgruppenleiter Fabian Riegger gemeinsam mit Benjamin Crain. Daneben werden aber auch die den Maltesern eigenen Werte vermittelt, um zu zeigen, was den Unterschied von einer katholischen zu anderen Organisationen ausmacht.

Aus dem Bereich Bevölkerungsschutz kam der Zugführer Jürgen Riegger auf die gute Zusammenarbeit mit dem DRK Donaueschingen zu sprechen. Gemeinsam stellen sie die zweite Einsatzeinheit für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Andreas Rebmann berichtet über die umfangreichen Sanitätsdienste, die über das gesamte Jahr durchgeführt werden. Der Stadtlauf von Caritas und Volksbank, Fastnacht, Rider-Man, Mountain-Bike-Rennen und viele andere Veranstaltungen wurden betreut. Allein hier wurden über 1000 Einsatzstunden geleistet. Zählt man die ganzen Ausbildungsstunden zur Vorbereitung, Materialwartung und Planung zusammen, summieren sich über 3300 Stunden.

Die neuesten Zahlen für die Ausbildung der Bevölkerung lagen vor. Insgesamt wurden 80 Erste-Hilfe-Kurse mit über 800 Teilnehmern durchgeführt. Der Besuchsdienst mit Hund betreut zehn Einrichtungen und wird dort von den älteren Damen und Herren jedes Mal sehnlichst erwartet. Geschäftsführer Bernd Sakschewski berichtete über Neues aus der gGmbH. So ist der Krankentransport in der Zwischenzeit gut etabliert und soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. Der Fahrdienst für die Schulen läuft stabil. Die sozialpflegerische Ausbildung hat erneut angestiegene Zahlen aufzuweisen.

Als einzige Aktualisierung in den Helferkreisen bekam Pascal Fritzer seine Einsatzjacke als Einsatzsanitäter. Er hatte seine Ausbildung 2018/2019 abgeschlossen und ist schon fleißig bei den Einsätzen mit dabei. In einem Grußwort der Diözesanleitung ging der stellvertretende Diözesanleiter Harry Zoll auf dieses Engagement ein. Es sei ihm immer ein Vergnügen, solche aktiven Gruppen zu erleben. In VS gibt es das größte Spektrum an Dienstleistungen. Für alle Dienste könnte die Ortsgruppe noch neue Mitglieder brauchen. Jeder kann mithelfen, ob im ehrenamtlichen Bereich oder im Fahrdienst.