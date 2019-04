Dass bei der Aktion Saubere Landschaft am Samstag rund 2400 Freiwillige herumliegenden Müll in Villingen-Schwenningen eingesammelt haben, beeindruckt manche Zeitgenossen offenbar wenig. Sie fahren damit fort, ihren Unrat einfach irgendwo zu entsorgen. Zum Beispiel in der Schwenninger Schopfelenstraße.

Wie am Donnerstag berichtet, stellen Unbekannte immer wieder ihren Hausmüll bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern ab. Nach kurzer Zeit liegt dann alles wild verstreut auf dem Boden, und offenbar machen sich auch Tiere daran zu schaffen. Ein Anwohner hat bereits Ratten gesichtet, seit es das Problem mit der illegalen Müll-Entsorgung gibt. Immer wieder enthalten die abgestellten Plastiktüten auch Essensreste.

Zwar räumen Mitarbeiter der Technischen Dienste den Abfall der Unbekannten immer wieder weg – so war dies auch Anfang vergangener Woche –, doch die dreisten Müllsünder kehrten diesmal schon nach wenigen Tagen zurück. Bereits am Samstagnachmittag lag neuer Müll herum, darunter Windeln, Grünabfall, ein Spüllappen, Eierkartons, Joghurtbecher, Toastverpackung und Reste von Champignons. Die Einkaufstüten stammen von Netto, Aldi und vom Mix-Markt.

Für Anwohner ist das ein Dauerärgernis. Genau wie für die Allgemeinheit, die für die Kosten der Entsorgung am Ende aufkommen muss.