Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Villingen-Schwenningen hat am Dienstagabend dem Planungsentwurf für die Neugestaltung der Villinger Rietstraße zugestimmt. Uneinig waren sich die Mitglieder jedoch, ob ein Müllentsorgungssystem die bisherigen Mülleimer ersetzen sollte.

Die Neugestaltung der Villinger Rietstraße mit Kosten von rund 2,73 Millionen Euro, zuzüglich weiteren gut drei Millionen Euro für die notwendigen Kanalsanierungen, soll kommen. Darüber war sich das Gremium einig. Dem von Martin Kuberczyk (Planungsbüro K3 Landschaftsarchitektur) vorgestellten Planentwurf wurde einstimmig zugestimmt und somit dem Gemeinderat deutlich signalisiert, dass das Projekt umgesetzt werden soll.

Doch bei aller Harmonie gab es auch Streitpunkte. Während auf Anraten des Behindertenbeirates ein Leitsystem für Sehbehinderte entlang der Entwässerungsrinne noch in die Planung aufgenommen wird, gab es für private Belange einzelner Anlieger deutlich Gegenwind. Wie Bürgermeister Detlev Bührer erläuterte, sei sich die Verwaltung mit drei Anliegern, die Einwände gegen die Platzierung eines Baumes, einer Bank sowie eines Mülleimers und eines Spielgerätes hätten, auch nach mehreren Gesprächen immer noch nicht einig geworden. „Wir sollten langsam mal Schluss machen, denn wir können nicht alles berücksichtigen. Insbesondere nicht, weil wir hier im öffentlichen Raum planen“, so die deutliche Ansage des Ersten Bürgermeisters.

Und diese stieß auf offene Ohren. So zeigte Andreas Flöß (Freie Wähler) ebenfalls kein Verständnis für die andauernde Diskussion: „Was mir völlig unbegreiflich ist, dass vor einem Sportgeschäft kein Spielgerät für Kinder stehen soll. Die Verwaltung sollte der Planung folgen, damit es vorwärts geht.“

Schlechte Karten für unterirdisches Müllsystem

Ein weitaus größeres Problem stellen seit Jahren die permanent überfüllten Mülleimer in der Villinger Innenstadt dar. Das solle sich ändern. Hier könnte laut Vorlage ein so genanntes Unterflursystem Abhilfe schaffen. Statt der geplanten elf Müllbehälter (aktuell zehn), die stetig geleert werden müssten, könnten große unterirdische Container installiert werden, die über Mülleimer „gefüttert“ würden, den entsorgten Müll regelmäßig pressen und in deutlich längeren Abschnitten erst geleert werden müssten. Zuspruch fand dieses System, das inklusive Spezialfahrzeug zum Absaugen des Mülls rund 150 000 Euro kosten würde, allerdings wenig.

Während Andreas Flöß mit den vergleichsweise geringen Kosten beim Blick auf die Gesamtinvestition argumentierte, dass es „durchaus eine Überlegung wert“ sei , unterstützte Edgar Schurr (SPD) ihn wie folgt: „Wenn wir hier die Chance haben, ein zukunftsträchtiges System zu installieren, sollten wir das jetzt tun und nicht später die fertige Straße wieder aufreißen.“

Oberbürgermeister Rupert Kubon bremste die aufkommende Euphorie für die Art der Müllentsorgung jedoch: „Ich sehe hier ein gravierendes Problem. Wir wissen, dass leider viele private Personen ihren Hausmüll in öffentlichen Mülleimern entsorgen. Schaffen wir nun große, unterirdische Container an, fördern wir dieses Phänomen“, ist der OB überzeugt. Flöß entgegnete: „Das kann über die Öffnung der Müllbehälter geregelt werden.“ Die könnten ja flach sein, so dass keine Müllsäcke hinein passten, gleichzeitig aber auch so breit, dass Pizza-Kartons sie nicht verstopften.

Eine Entscheidung wird der Gemeinderat fällen, denn im Technischen Ausschuss stimmten am Ende zehn Mitglieder – und somit die deutliche Mehrheit – gegen das Unterflursystem. Einiges enger ging es beim Zusatzbeschluss über die Planung eines Bächle-Laufs in der Rietstraße zu. Obwohl sich der Ausschuss im September 2015 gegen einen Wasserverlauf an dieser Stelle ausgesprochen hatte, wurde der Vorschlag am Dienstag mehrfach eingebracht. Mit sieben zu acht Stimmen endete das Votum ebenfalls negativ, doch hier könnte der Gemeinderat am 21. Februar ein anderes Stimmungsbild zeichnen. (sbo)