Von Deutsche Presse-Agentur

Seit ein paar Tagen fließt in München das Bier in Strömen, Menschen aus aller Welt reisen an - zum fröhlichen Feiern auf dem Oktoberfest. Manchmal endet der Besuch anders als geplant.

Schlechtes Geschäft: Wiesn-Besucher nutzt Geldscheine als Klopapier

Weil kein Klopapier griffbereit war, hat sich ein betrunkener Wiesn-Besucher im vergangenen Jahr kurzerhand nach dem Geschäft mit Geldscheinen abgewischt. Danach steckte der 39-Jährige die Scheine wieder in sein Portemonnaie.