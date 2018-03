Der Vize-Zunftmeister Lutz Melzer war sprachlos. Erstmals während seiner Karriere in der Narrenzunft erhielt er den Zuschlag für den Narrenbaum. 1033,50 Euro brachte seine Versteigerung auf Amerikanisch ein und setzte hinter eine besondere Fastnachtssaison einen Schlusspunkt, die mit dem Jubiläums-Narrensprung und dem Großen Umzug zwei weitere Höhepunkte erlebte.

Am Samstagnachmittag um 16.15 Uhr fiel endgültig der Vorhang des letzten Aktes der Fastnachtssaion 2018. Auf dem Muslenplatz boten die beiden Obertännlelupfer Uwe Mühlbacher und Thomas Schlenker auf clevere Art den Narrenbaum in einem 75 Minuten dauernden Versteigerungsmarathon auf Amerikanisch feil. Der starke Schneefall war ein Handicap, die Zuschauer kamen spärlicher als im Vorjahr. Dem Geschick der Auktionatoren ist es jedoch zu verdanken, dass am Veranstaltungsende ein vierstelliger Betrag heraussprang. Wie jedes Jahr gab es bei jeder Schnapszahl für die Ersteigerer etwas Hochprozentiges. Die Versteigerung begann in zwei Euro-Schritten. Doch schnell erhöhte sich der Einsatz. Eine erste kleine Unterbrechung gab es beim Stand von rund 640 Euro. Beinahe wäre Melzer bereits zu diesem Zeitpunkt in den Besitz von jeder Menge neuem Holz gekommen. Doch nach kurzer Besinnungspause nahm die Versteigerung wieder an Fahrt auf.

Am Ende war Lutz Melzer der lachende Sieger der Auktion. Das Fällen des Jubiläums-Stammbaums aller Narren zum 90. Geburtstag der Zunft war eine reine Formsache. Noch am selben Abend brachten die Tännlelupfer den zersägten Baum und die Baumkrone in Melzers Garten. Dort lagert das Holz nun für rund ein Jahr und wird getrocknet. „Der Holzvorrat für das nächste Jahr reicht aus, um auch gut gewärmt durch einen strengeren Winter zu kommen“, freute sich Melzer, der den zerkleinerten Narrenbaum als Brennmaterial einsetzt.