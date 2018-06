(sbo) - Das Luftfahrtmuseum im Schwenninger Industriegebiet Ost feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Am 28. Mai 1988 wurden erstmals seine Pforten geöffnet. Das Fest zum Jubiläum findet am Samstag, 13. Juli, von 9 bis 21 Uhr, mit vielen Attraktionen rund ums Fliegen, statt.

Zum traditionellen Museumsfest an Pfingsten reicht es dieses Jahr nicht. Der Winter sei zu lange gewesen, erst seit wenigen Wochen können Margot und Manfred Pflumm in die Vollen gehen, erklären die Betreiber.

Wie die Gäste im internationalen Luftfahrtmuseum es gewöhnt sind, werden einige Flugzeuge auf dem benachbarten Flugplatz landen. Es werden vor allem kleinere Sportmaschinen aus dem Umland sein, auch die Do 27 ist angekündigt. Dabei handelt es sich um ein leichtes einmotoriges Mehrzweckflugzeug des deutschen Herstellers Dornier aus dem Jahr 1956. Als Hochdecker mit vier bis sechs Sitzen wurde es vorwiegend militärisch bei der Bundeswehr und bei anderen Streitkräften verwendet.

Auch im Museum selbst ist einiges zu bestaunen. Der Bestand umfasst heute 40 Maschinen, als das Museum vor 25 Jahren eröffnete, waren es gerade einmal 15 Flugzeuge.

Flugzeuge restauriert

Rechtzeitig zum Jubiläum hat Manfred Pflumm weitere vom Hagel 2006 beschädigte Flugzeuge restauriert. Das Unwetter hat dem Lebenswerk von Margot und Manfred Pflumm großen Schaden zugefügt. Noch immer konnten nicht alle Flugzeuge repariert werden. Die älteste Maschine im Museum stammt aus dem Jahr 1908, die neuesten sind aus den 60er Jahren.

Seit 2006 kamen weniger Besucher, weil viele denken, das Museum existiere nicht mehr. Zudem sei die Fliegerei teurer und die Auflagen strenger geworden, so dass nicht mehr so viele Flugzeuge landen, berichtete Margot Pflumm. Das soll am Festtag anders sein. Wieder dabei sind, wie in den Jahren beim Museumsfest, die Schwenninger Fallschirmspringer.

Nach wie vor ist das Luftfahrtmuseum der liebste Platz für die beiden 77-Jährigen, das sie aus eigenen Mitteln aufgebaut haben. Diejenigen, die es einmal übernehmen, „müssen solche Verrückte sein wie wir“, lacht Margot Pflumm.