Seit 20 Jahren ist das Areal des ehemaligen Schlachthofs in Villingen-Schwenningen verlassen, jetzt verwandelt sich das Gelände für zwei Tage in ein besonderes Experimentierfeld.

Studenten der Universität Liechtenstein sowie Künstler aus dem Umfeld der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen und der Hochschule Furtwangen werden unter dem Titel „Instandsetzung!“ im Rahmen eines Lost Place & Medienkunst-Festivals Teile des Geländes ganz wörtlich in neuem Licht zeigen. „Der Zufall führt die unterschiedlichen Akteure auf dem Areal zusammen“, sagt Dirk Werner, Chefredakteur der Econo Wirtschaftsmedien, der die Veranstaltung koordiniert: „Im Frühsommer, als sich langsam eine Entspannung der Corona-Auflagen abzeichnete, waren die Künstler auf der Suche nach kurzfristig möglichen, gerne ungewöhnlichen Auftrittsorten. Und die Studenten der Uni Liechtenstein planten ein Veranstaltungsformat, bei dem sie der Bevölkerung die Geschichte eines verlassenen Ortes, aber auch die darin liegenden Chancen aufzeigen wollten.“ Werner führte die beiden Gruppen in Abstimmung mit dem Eigentümer auf dem Schlachthof-Areal zusammen, um das Experiment eines Medienkunst-Festivals unter Corona-Bedingungen zu wagen.

Illumination und ganz viel elektronische Musik In den vergangenen Wochen haben die Protagonisten im Hintergrund die Vorarbeiten gemeistert: Von der Abstimmung der Auflagen mit den Behörden über die Konzeption der Beiträge bis zur Auswahl von künstlerischen Arbeiten, die Freifläche und Bauwerke in Szene setzen. „Geplant sind entlang eines Parcours unterschiedliche Klang- und Lichtinstallationen, die teilweise interaktiv die Besucher einbeziehen“, erläutert Norbert Schnell, Professor für Musikdesign an der Hochschule Furtwangen. Timo Dufner von der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen ergänzt: „Regelrechte Highlights werden die Lichtprojektionen auf den markanten Wasserturm werden.“

Die Leuchten zur künstlerischen Illumination der Gebäude stellt die Villinger Firma Hess zur Verfügung. Parallel arbeitet die Studentengruppe aus Liechtenstein um die Schwenningerin Jill Bürk im Rahmen eines „Pro Bono“-Projektes die Historie des Areals auf, will aber auch den Weg in die Zukunft weisen: „Im Rahmen einer Diskussionsrunde stellen wir ergänzend zur Ausstellung die Frage, wie mit solchen Lost Places, sprich verlassenen Orten, umgegangen werden kann und soll. Diese Fragestellung geben wir dann in Corona-geeigneter Form auch an die Besucher weiter, wollen mit ihnen einen Dialog führen und zum Nachdenken anregen.“

Mehrere Auftritte des Trios „BernsteinZimmer ft. t:u:s:k“ fügen der „Instandsetzung!“ abends und nachts eine weitere, ganz eigene Facette hinzu: Auf dem Areal aufgenommene Töne werden mit elektronischen Klängen kombiniert und im Zusammenspiel mit Live-Instrumenten neu zusammengesetzt. Werner: „Da sich unter anderem wegen behördlicher Auflagen nur 200 Besucher zeitgleich auf dem Areal aufhalten dürfen, bieten wir pro Abend zwei Live-Sets. Damit haben möglichst viele Personen die Chance, diese sicherlich einmalige Atmosphäre aus Klängen und Licht zu erleben.“

Alles rund ums Festival

Der Termin Das Festival findet statt am 11. und 12. September 2020. Besucher müssen aufgrund der Corona-Auflagen vorab ein Zeitfenster für den Besuch auf dem Areal buchen – pro Tag sind vier Zeitfenster geplant: zwischen 16 und 18 Uhr, 18 bis 20 Uhr, 20 bis 22 Uhr sowie 22 Uhr bis Mitternacht. Eintrittspreise Die Tickets kosten zwischen fünf und zehn Euro (zzgl. Gebühren), Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind frei. Sicherheit Das Festival unterliegt den aktuellen Corona-Auflagen, die unter anderem die „AHA“-Regeln beinhalten: Abstand, Hygiene und Alltagsmaske beziehungsweise Mund-Nase-Bedeckung. Zudem ist der Einlass auf das Areal ausdrücklich nur nach vorheriger Anmeldung über das Portal Eventbrite und in einem bestimmten Zeitfenster möglich, eine Abendkasse wird nicht eingerichtet. Die abendlichen Konzerte sind so getaktet, dass ausreichend Zeit für das Betreten und Verlassen des Areals eingeplant ist. Das Gelände ist nicht barrierefrei, das Betreten nur mit festem Schuhwerk erlaubt. Die Veranstalter übernehmen keine Haftung.

Anreise und Parken

Im Umfeld werden Parkflächen ausgewiesen, eine Anreise mit dem Ringzug oder dem Stadtbus wird ausdrücklich empfohlen: Die Haltestellen befinden sich direkt am Eingang auf das Areal. Noch mehr Infos Weitere und laufend aktualisierte Informationen gibt es in Kürze in den Netzwerken Facebook (https://www.facebook.com/Instandsetzung-VS-108819870890875/) und Instagram (https://www.instagram.com/instandsetzungvs/? hl=de). Die Tickets sind bei Eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/instandsetzung-lost-placemedienkunst-festival-tickets-117164908395) buchbar.