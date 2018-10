Ijoma Alexander Mangold, einer der besten Literaturkritiker Deutschlands, seit 2013 Literaturchef der „Zeit“, beantwortet in „Das deutsche Krokodil“ erzählend seine Lebensfragen und hält seine Geschichte fest. Seine Autobiographie stellt er am Mittwoch, 24. Oktober, um 20 Uhr im Kleinen Saal des Theaters am Ring vor. Gesprächspartner ist Wolfgang Niess.

Ijoma Alexander Mangold wird 1971 in Heidelberg geboren. Seine Mutter stammt aus Schlesien, der Vater aus Nigeria – nach Deutschland gekommen, um sich zum Facharzt ausbilden zu lassen. Weil es so verabredet war, geht er nach kurzer Zeit in seine Heimat zurück und gründet dort eine neue Familie. Mangold wächst mit seiner alleinerziehenden Mutter auf, die als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin arbeitet. Doch 22 Jahre später meldet sich der Vater wieder und bringt Unruhe.

Dank der Bücher seiner Mutter entdeckte Mangold früh die Liebe zur Literatur und entschied sich später für ein Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie in München und Bologna. Nach Stationen bei der „Berliner Zeitung“, der „Süddeutschen Zeitung“ wechselte er 2009 zur Wochenzeitung „Die Zeit“.

Zusammen mit Amelie Fried moderierte er die ZDF-Sendung „Die Vorleser“. Außerdem gehört er zur Jury der Literatur-Bestenliste des SWR und ist Teil des Kritiker-Quartetts der Sendung „lesenswert“ im SWR-Fernsehen.