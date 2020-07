Der Liederkranz Schwenningen ist der erste Verein, der nach der Corona-Zwangspause seine Jahreshauptversammlung veranstaltet. Bei den Wahlen setzen die Mitglieder weiter auf Brigitte Jani-Lutz.

Der Liederkranz Schwenningen kommt allmählich wieder in Fahrt. Nach monatelangem Stillstand ermöglichten die Lockerungen des Covid-19- Lockdowns die Durchführung erster Gesangsproben in kleinen Gruppen im Vereinslokal. Das ist nun zwei Wochen her und die bestehenden Auflagen bremsen das Vereinsleben in seinem gewohnten Umfang noch immer aus. Dennoch sind die ersten Proben für die Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz ein wichtiger erster Schritt zurück in die Normalität.

„Die familiäre Stimmung und die Gemeinschaft im Liederkranz habe ich vermisst und ich denke es ist euch genauso ergangen„, leitete sie in die jährliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend ein. Besonders erfreut zeigte sie sich über die Resonanz, die der Liederkranz für seine Auftritte im vergangenen Jahr erhielt. Als Beispiele erwähnte sie das Konzert zur Eröffnung der Neckarhalle, die Teilnahme am Fest des Chorverbands, an der Kulturnacht oder die Aufführung des Kindermusicals in der Friedensschule.

Jani-Lutz berichtete von einer erfolgreichen Entwicklung im vergangenen Jahr, die im dritten Monat des aktuellen Jahres abrupt endete. Die langfristig zwischen Kinderchor und den Schülern der Friedensschule ausgerichtete Kooperation ist auf einem sehr guten Weg und hat in Schulrektor Wolfgang Kneer einen großen Fan. Im Bewusstsein, dass die Zusammenarbeit eine finanzielle und personelle Herausforderung darstellt, setzen sich die beiden Kooperationspartner mit Nachdruck für eine Fortsetzung nach den Sommerferien ein. Chorleiter Daniel Sütö lobte die Chormitglieder für ihr Engagement in einem Erfolgsjahr, dem eine für alle außergewöhnliche Zeit folgte.

Nun richtete er den Blick wieder nach vorne. Bis zur Wiederaufnahme der Gesamtproben motivierte die Chormitglieder eigenständig in ihrer Freizeit das Repertoire einzustudieren. „Das Schlimmste wäre es, wenn die Stimmen einrosten.“ Zuversichtlich zeigte sich der Chorleiter, das in diesem Jahr ausgefallene Konzertprojekt unter dem Titel „Füreinander – Miteinander“ im nächsten Jahr durchziehen zu können. „Habt Geduld und bleibt optimistisch“, ermunterte Sütö zur Teilnahme an den Proben in kleinen Gruppen.

Ideen für Auftritte hat auch Kollegin Gabi Gollasch, die den Frauenchor leitet, in dem auf Grund seiner Altersstruktur die Auftrittsmöglichkeiten in Pandemie-Zeiten begrenzt sind. Gollasch heißt dennoch alle willkommen, die sich dafür entscheiden, in einem Chor mit familiärer Atmosphäre mitzuwirken.

Weniger erfreulich gestaltete sich die finanzielle Entwicklung des Chores, die die wie immer zuverlässig agierende Kassiererin Beate Sailer auf die fehlenden Einnahmen des ausgefallenen Sommerfestes und den finanziellen Aufwand für die Kulturnacht und die Teilnahme am Fest des schwäbischen Chorverbandes zurückführt. Der Liederkranz plant ab sofort mit Konzertauftritten und der Teilnahme an attraktiven Veranstaltungen wieder beste Werbung für den Gesang zu machen.

Die Planungen laufen auf Hochtouren, die ins Stocken geratene Aufführung eines weiteren Kindermusicals ebenso wieder in das Programm aufzunehmen, wie das geplante Chorprojekt. Sobald als möglich wird das regelmäßige offene Singen wieder eingeführt. Als eine reine Formsache erweise sich die Zustimmung zu einer moderaten Erhöhung der Mitgliederbeiträge. Die Neuwahlen bestätigten die Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz und Kassiererin Beate Sailer für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern.

Neue Schriftführerin ist Christina Mauch. Sie folgt auf Erika Schmidt, die als Schriftführerin während mehr als zwei Jahrzehnten der Vorstandsspitze angehörte. Ihre Ämter als Notenwartin und Betreuerin der Mitgliederkartei übt Schmidt weiterhin aus. Aktuell zählt der Liederkranz Schwenningen 198 Mitglieder. Sie setzen sich aus 107 fördernden und 91 aktiven Mitgliedern zusammen, die sich auf die einzelnen Chöre vom Kinderchor bis zum Frauenchor verteilen.