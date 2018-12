Leuchtende Kinderaugen im Jugendhaus Spektrum

Die Pro-Kids-Stiftung hat am Montagnachmittag anlässlich ihrer jährlichen Weihnachtswunsch-Aktion 100 Geschenke an Kinder aus finanziell schwächeren Familien verteilt. Erneut fand die Übergabe der Geschenke im Rahmen einer Weihnachtsfeier im Jugendhaus Spektrum statt.

Als Ulrike Lichte von der Stiftung die Gelegenheit nutzte, um den Kindern das Team vorzustellen, das für sie im Spektrum „so etwas wie eine zweite Heimat geschaffen“ hat, rutschten viele voller Vorfreude auf den Knien hin und her. Doch alle warteten geduldig, bis es endlich los ging. Nach und nach wurden die Kinder in der voll besetzten Disco des Jugendhauses aufgerufen, um sich das Geschenk, das sie sich gewünscht hatten, abzuholen.

Als Geschenke-Überreicher begleiteten die Aktion dieses Jahr mit Markus Poukkula und Kalle Kaijomaa zwei Eishockey-Profis der Schwenninger Wild Wings. Die Weihnachtswunsch-Aktion gehört schon länger zum festen Jahresplan und feiert 2018 sogar ein Jubiläum: „Dass dieses Jahr schon das zehnte Mal ist, hab’ ich selbst auch zuerst nicht glauben können“, freut sich der Leiter der ProKids-Stiftung, Joachim Spitz.

Jedes Kind darf im Zuge der Aktion einen Geschenkewunsch – der nicht mehr als 20 Euro betragen soll – auf einen nummerierten Zettel malen. Dieser wird in der Vorweihnachtszeit im Schwarzwald-Baar-Center ausgehängt und von anonymen Passanten erfüllt. „100 Geschenke werden hier verteilt, jeweils weitere 100 über die Caritas und die Diakonie“, erklärt Spitz stolz. „Es wird so langsam schwer, mit 20 Euro was Schönes zu kaufen. Ich muss da mal mit Joachim Spitz reden“, kündigt derweil Lichte mit einem Augenzwinkern an.