Wenn am Samstagnachmittag die elf Einsatzwagen der Feuerwehr aus dem Gerätehaus rollen, endet in Schwenningen eine Ära, gleichzeitig beginnt eine neue: Denn dann zieht die Feuerwehr aus der Bildackerstraße in ihren neuen Standort in der Silcherstraße.

Der große Unterrichtsraum im Obergeschoss des alten Gerätehauses sieht leer und verlassen aus. Einzig ein paar Tische und Stühle stehen noch kreuz und quer herum. Auf einer Wandseite ist ein Bild der Bildackerstraße mit dem alten Gerätehaus gemalt, daneben das Schwenningen-Wappen mit Schwan. „Hier hatten wir gestern unsere letzte Besprechung. Die Stühle werden morgen abgeholt, die Tische entsorgt“, erzählte Abteilungskommandant Thomas Nagel. In zwei bis drei Wochen werde nochmals ein großer Container kommen, um den Rest zu holen. Danach werden die Feuerwehrleute das Gerätehaus samt Schlüssel besenrein an das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau übergeben.

Mitte August hatte das Team mit den Umzugsmaßnahmen begonnen, das Altlager sowie nicht mehr brauchbare Dinge von der Bühne entsorgt. Der Rest – Büro-, Küchen- sowie Lehrutensilien – wurden in Kartons verpackt und vergangene Woche von einem Umzugsunternehmen in die Silcherstraße gefahren. Gestern war der letzte Step dran: Das Unternehmen holte die Einsatzspinte ab und stellte sie im neuen Gebäude wieder auf.

„Bis frühmorgens musste jeder seinen Einsatzspint leer geräumt und die Einsatzkleidung in seinem Kofferraum verstaut haben„, erzählt Nagel. Denn die Sicherheit soll auch an den Tagen rund um den Umzug gesichert und die Feuerwehr für jeden Einsatz bereit sein.

Im Großen und Ganzen wird mit dem Umzug alles fertig sein, die Feuerwehr ziehe also nicht in eine Baustelle ein, so der Abteilungskommandant. Trotzdem wird das Team auch vor Ort noch einiges zu tun haben. So werden viele Sachen erst mal in Kartons verstaut bleiben und in dem Stockwerk, das noch fertig ausgebaut werden muss, zwischengelagert. Nagel vermutet auch, dass sich Kleinigkeiten, die verbessert werden müssen, erst in der Praxis ergeben. Dafür wurde bereits eine Mängelliste erstellt. „Im Grunde ist es wie bei einem ganz normalen Umzug auch“, meint Nagel.

Die komplette Mannschaft – derzeit sind es 96 Feuerwehrleute – freue sich auf die neuen Räumlichkeiten, die besonders vom technischen Standard einiges mehr bieten: Das Hauptkriterium sei die Fläche, die für die Einsatzwagen größere, der Norm entsprechende Stellplätze mit breiteren Toren biete. Auch ein Lastenzug biete erhebliche Erleichterung für die Einsatzkräfte. „Für die Mannschaft wird der Standort Silcherstraße etwas völlig Neues sein und auch noch einige Zeit dauern, bis alles eingespielt ist. Bestimmt wird es am Anfang den ein oder anderen verwischen, der morgens auf dem Hof in der Bildackerstraße steht“, sagt Nagel schmunzelnd.

Das alte Feuerwehrgerätehaus in der Bildackerstraße: Vergangenes Jahr hat die Feuerwehr hier noch das 100-jährige Bestehen des Traditions-Gebäudes gefeiert. „Wir gehen mit einem lachenden und weinenden Auge. Alle, die hier aktiv sind, kennen nichts anderes als das Haus„, erzählt der Abteilungskommandant, der seine eigenen Feuerwehr-Anfänge mit Jugendfeuerwehr und Ausbildung in der Bildackerstraße erlebt hat. Die offizielle Einweihung, die für Mitte Oktober geplant war, wird erst mit einem Tag der offenen Tür im Mai 2016 stattfinden.